どうしても脳に強烈にこびりついてしまう、苦手な人の声や姿。しかし、意識的に彼らのイメージを変えてしまうことで、その存在を心理的に遠ざけることができるのだ。苦手な相手を「脅威」から「どうでもいい存在」へと認知を変化させる方法とは。※本稿は、脳科学者の西 剛志『脳科学でわかった仕事のストレスをなくす本』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。

苦手な人ほど

鮮明に記憶する脳

フェードアウト法

・やり方：脳内にある相手の声のイメージを変え、相手の解像度を下げていく

・得られる変化：脳内の相手が自分には影響を及ぼせない存在となる

・効く相手：苦手な上司や同僚、もう忘れたい人など

・こんな場面で：苦手な相手を鮮明に思い出し、しんどくなってしまうとき

苦手な人の顔を思い浮かべると、なぜか顔の細かいシワ、声の嫌な響き、その人特有の圧迫感まで、まるで目の前にいるかのようにリアルに再現され、しんどくなってしまう。そんな経験はありませんか？

実は、これには脳科学的な理由があります。

私たちの脳は人を記憶するとき、五感をさらに細分化した要素まで保存しています。

・視覚なら：色、明るさ、大きさ、距離、位置、表情の細部

・聴覚なら：音量、音の高さ、速さ、音色、どこから聞こえるか

・身体感覚なら：温度、動き、圧力、重さ、質感、香り

これらを「感覚モダリティ」と呼びます。

そして残酷な事実ですが、苦手な人ほど、これらが「高解像度」で記憶されます。

なぜなら、脳には脅威を感じるものを詳細に記憶する性質があるからです。

ためしに、苦手な人のことを思い出してみてください。

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