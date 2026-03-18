「ガンガン行くのが東京のSB」徳永悠平×室屋成が語る“青赤サイドバック論”【FC東京】
徳永悠平と室屋成。FC東京の「２番」、「キャプテン」というキーワードでつながる両者が考える青赤サイドバック論、そしてチームが持つ可能性について大いに語り合ってもらった。
──室屋選手は昨年６月に東京へ復帰しました。どんなことを意識してプレーしてきましたか。
室屋 ドイツで長くプレーしたことで、一つ目の選択肢として、よりゴールをまっすぐにめざすことを考えるようになりました。だから東京に戻ってきて最初に思ったのは、みんな綺麗にサッカーをやり過ぎているなと。もっと素早くゴールをめざしたり、プレッシャーにいくと決めたら全員で激しくいったりしないと。組織で綺麗に守るのではなく、いけると思ったら行って、それに全員がついていく。そこはみんなにも伝えたし、より意識して自分もプレーしていました。
徳永 第3節の川崎フロンターレ戦を観て思ったのは、チームのプレー強度もそうだけど、シンプルにプレーするところとボールをつなぐところのバランスが良くて、率直に「強いな」という印象を受けた。これを続けていけば絶対に優勝争いはできるんじゃないかな。前線も含めてサボる選手が一人もいない。それは本当にすごいと思ったし、組織としても強い。もちろん一人ひとりの技術が高いのは当然だけど、それにプラスして、あれだけハードワークする選手がたくさんいる。昨シーズンの試合はそれほど多く見てないけど、そこは変わったところだと実際に見て感じたかな。
室屋 川崎戦は自分たちがやろうとしているつなぎながらの攻撃と、最短でゴールをめざす攻撃のバランスがうまくとれた試合でしたし、守備も組織的にも、個人のタイミングでも、うまくプレスにいけていたと思う。失点はしてしまいましたけど、かなり理想的な試合運びができたと思います。やっぱり、全員でゴールをガッとめざすくらいが東京らしいし、オレが好きな東京の姿なんですよね。
──歴代、うまくいっている時の東京はサイドバックの選手が点をとりますね。
徳永 そうですね。うまくいけば当然、前に関わる回数も増えるし、守備でも攻撃でも活き活きしてくる。だから、攻守において成が一番輝いていた。対面の伊藤達哉選手は良い選手だと思ってずっと見ていたから、成とのマッチアップは相当注目していました。イベント（試合当日に行われたOBトークショー）では、「長友（佑都）と家長（昭博）の経験豊富なレジェンドのマッチアップが楽しみ」って話したけど、本当は成と伊藤選手のマッチアップを一番楽しみにしていた。ほぼ何もさせなかったよね。
室屋 気合は相当入っていました。そこでやられたら終わりだなと思っていたので。
徳永 オレもそうだったけど、対面に良い選手がいると燃えるよね。
室屋 燃えますね。
徳永 これは“あるある”なんですよ。その想いがすごく出た試合だったし、本当にすごかった。それこそ日本代表に呼ばれてもおかしくないぐらいのパフォーマンスだったと本当に思いました。
──それでは、最後のトークテーマは“東京のサイドバック”です。長くそのポジションに立ち続けてきたお二人は、東京のサイドバックはどうあるべきだと思ってきましたか
室屋 やっぱり東京のサイドバックと言ったら悠平さんと（太田）宏介くんなんですよね。それがオレの理想で、宏介くんみたいな攻撃的なクロッサーが左にいて、右の悠平くんは相手に何もやらせない。常にバランスのいいポジショニングで、毎試合安定していてミスがない。試合終了の笛が鳴るまで、右サイドは何もなく終わらせる。それが理想で、常にオレの中には悠平さんと宏介くんというサイドバック像が存在してきました。悠平さんはブレない。悠平さんが焦る姿を見たことがないんですよね（笑）。
──室屋選手は昨年６月に東京へ復帰しました。どんなことを意識してプレーしてきましたか。
室屋 ドイツで長くプレーしたことで、一つ目の選択肢として、よりゴールをまっすぐにめざすことを考えるようになりました。だから東京に戻ってきて最初に思ったのは、みんな綺麗にサッカーをやり過ぎているなと。もっと素早くゴールをめざしたり、プレッシャーにいくと決めたら全員で激しくいったりしないと。組織で綺麗に守るのではなく、いけると思ったら行って、それに全員がついていく。そこはみんなにも伝えたし、より意識して自分もプレーしていました。
室屋 川崎戦は自分たちがやろうとしているつなぎながらの攻撃と、最短でゴールをめざす攻撃のバランスがうまくとれた試合でしたし、守備も組織的にも、個人のタイミングでも、うまくプレスにいけていたと思う。失点はしてしまいましたけど、かなり理想的な試合運びができたと思います。やっぱり、全員でゴールをガッとめざすくらいが東京らしいし、オレが好きな東京の姿なんですよね。
──歴代、うまくいっている時の東京はサイドバックの選手が点をとりますね。
徳永 そうですね。うまくいけば当然、前に関わる回数も増えるし、守備でも攻撃でも活き活きしてくる。だから、攻守において成が一番輝いていた。対面の伊藤達哉選手は良い選手だと思ってずっと見ていたから、成とのマッチアップは相当注目していました。イベント（試合当日に行われたOBトークショー）では、「長友（佑都）と家長（昭博）の経験豊富なレジェンドのマッチアップが楽しみ」って話したけど、本当は成と伊藤選手のマッチアップを一番楽しみにしていた。ほぼ何もさせなかったよね。
室屋 気合は相当入っていました。そこでやられたら終わりだなと思っていたので。
徳永 オレもそうだったけど、対面に良い選手がいると燃えるよね。
室屋 燃えますね。
徳永 これは“あるある”なんですよ。その想いがすごく出た試合だったし、本当にすごかった。それこそ日本代表に呼ばれてもおかしくないぐらいのパフォーマンスだったと本当に思いました。
──それでは、最後のトークテーマは“東京のサイドバック”です。長くそのポジションに立ち続けてきたお二人は、東京のサイドバックはどうあるべきだと思ってきましたか
室屋 やっぱり東京のサイドバックと言ったら悠平さんと（太田）宏介くんなんですよね。それがオレの理想で、宏介くんみたいな攻撃的なクロッサーが左にいて、右の悠平くんは相手に何もやらせない。常にバランスのいいポジショニングで、毎試合安定していてミスがない。試合終了の笛が鳴るまで、右サイドは何もなく終わらせる。それが理想で、常にオレの中には悠平さんと宏介くんというサイドバック像が存在してきました。悠平さんはブレない。悠平さんが焦る姿を見たことがないんですよね（笑）。