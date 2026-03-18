中国のSNS・小紅書（RED）に「みんなは何のために日本に残っているの？」との投稿があり、反響が寄せられた。

投稿者の女性は「（中国に）帰国して1カ月あまり。（今後）日本に残るのか、それとも中国に戻るのか、ますます迷うようになってきた。30代で上でも下でもない年齢。そろそろ方向性をしっかり決めないといけない気がする。もし最終的に中国に戻るならやっぱり早い方がいいと思う。今回帰国して用事を済ませていると、自分の頭の回転が以前ほど速くないことを明らかに感じた」とした。

そして、「日本にいると、実際のところいつも幸福を感じる。生活はゆったりしていて、人々はみんなきちんとしていて、とても静か。だから、選ぶのが難しい。一体どこへ向かえばいいのだろうか」と複雑な胸中をつづっている。

この投稿に中国のネットユーザーからは「私は日本にいるけど日本が良いとは思わない。不便なところも多いし、彼らはますます民族主義的になってる。自由度が低い」「日本でも不安を感じる。投稿主と同じ年代だけど、給料は低いし仕事はストレスが多くて忙しい。人間関係も良くない」「帰国して2年仕事してからまた日本に来たら、日本がそれほど良いとは思えなくなった。国内に比べてちょっと楽で、給料もちょっと多くもらえる程度」「来年にはオーストラリアに行く。日本に将来性はない。時代は変わった」といった声が上がった。

一方で、「（日本は）仕事が安定していて、空気の質が良く、トイレが清潔。キャンプや登山などの設備も充実していて、雰囲気も良い」「（日本では中国のように）事を処理するのに余計なエネルギーを費やす必要がない」「一般人はやはり自由を欲する」「（日本は）空気と水の質が良く、過度な人間関係が必要ない」「コネクションを必要としない場所（日本）は、私にはすごく適してる」「30〜40代の人は、国内で良い仕事が見つかると思うか？」「（中国に）戻ってデリバリーの仕事をするのと、こっち（日本）で心配なく生活していくのと、どっちがいいと思うの？」といった声も寄せられている。

このほか、「私は日本に残りたくてもできない。永住権が取り消された」「帰国すると結婚を急かされる。それ以外は、国内が良いと思う」「中国に帰国したら仕事が見つからないんだよね。そうでなければとっくに帰国してるわ」「（日本で）遊び飽きたら帰国するつもり」といったコメントも見られた。（翻訳・編集/北田）