◇オープン戦 阪神2―4ロッテ（2026年3月17日 ZOZOマリン）

言うまでもなく、阪神・才木浩人は国内屈指の本格派の先発右腕、パワーピッチャーである。

その才木が高め速球を打たれた。2回裏先頭、ロッテのグレゴリー・ポランコに1ボール―1ストライクから真ん中高め150キロを右翼席まで運ばれた。捕手・坂本誠志郎が構えたミットは内角高めだった。4回裏1死、今度はネフタリ・ソトに2―1から同じ真ん中高め149キロを左翼フェンス際まで運ばれた（左飛）。逆風もあり、さく越えには至らなかった。

高め速球は打者のフライボール革命への投手の対抗手段だが、一発や長打のリスクを負う。

今回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本が敗れたベネズエラの打線は高め速球を見事にとらえていた。日本の捕手は高めによく構えていた。

才木が打たれた2人もそれぞれドミニカ共和国、プエルトリコ代表でWBC出場経験がある。同じ中米の打者である。

この日、決勝進出を決めたベネズエラの主軸、首位打者3度のルイス・アラエス（ジャイアンツ）がネットフリックスで語っていた。「ずいぶん研究した。たとえば、山本由伸（ドジャース）を攻略できたのは皆が決め事を守ったからだ」。低めフォークを捨て、高め速球を狙っていた。

才木も同じく速球とフォークが中心の投手だ。高め速球で空振りやファウルを奪うにはさらなる球威や制球はもちろん、スライダーなど他の球種との配球も肝要になる。WBCでわかるように、今や150キロ〜160キロが普通の時代なのだ。

才木は大リーグ移籍希望を抱いていると聞く。阪神から世界を見ているわけだ。『西宮から日本、世界を見る』（話の特集）という本がある。作家でベ平連（ベトナムに平和を！ 市民連合）代表でもあった小田実が西ベルリンから帰国後の1987年から西宮で暮らした当時に書いた。

題名は＜振り幅を大きくとって＞つけたそうだ。＜いささか、針の穴から天のぞく、の感なきにしもあらずだが＞とある。これにならいたい。

帰国間もない坂本や佐藤輝明、森下翔太が試合に出た。監督・藤川球児はWBC敗戦を経験した3人に「止まる必要、理由はない」と励ました。「すべて糧にして力強くなってもらいたい」

世界を知れば大きくなれる。阪神から世界を見ていきたい。 ＝敬称略＝ （編集委員）