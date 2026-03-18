イランの国営放送は17日、イラン政権の最高幹部の一人、最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長がイスラエル軍に殺害されたと発表しました。

イランの国営放送は17日、「ラリジャニ氏がイスラエル軍の攻撃によって殉教した」と報じました。イスラエル軍もSNSで17日、「ラリジャニ氏を排除した」と投稿していました。

ラリジャニ氏は、先月28日にイスラエルに殺害された最高指導者、故ハメネイ師の最側近として知られています。

イランの外交・安全保障政策を統括する最高安全保障委員会のトップを務め、今回の戦闘でイランの体制幹部が相次いで殺害される中、軍部と政治のパイプ役を担っていたとされます。

イラン側はまた、イスラエル軍によって革命防衛隊の治安当局の高官、ソレイマニ氏も殺害されたと発表しました。

ソレイマニ氏は革命防衛隊の民兵組織「バシジ」の司令官を務めていて、イスラエル側は、ソレイマニ氏が反体制派のイラン国民に対する武力行使を主導してきたと主張しています。

中東のテレビ局「アルジャジーラ」によりますと、イスラエル軍は新しい最高指導者、モジタバ・ハメネイ師についても「追跡し、発見し、排除する」と表明しています。

イランの現体制の中枢人物が相次いで殺害される事態について、イランのアラグチ外相は「イランの体制は制度に基づいていて個々の指導者が殺害されても体制を揺るがすことはない」と強調しました。