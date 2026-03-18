巨人ユニホームとひらひらスカートで登場、豪快な足上げからノーバウンド投球

人気アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の天野香乃愛さんと江角怜音さんが17日、東京ドームで行われた巨人対ヤクルト戦のファーストピッチセレモニーに登場した。巨人のユニホームにひらひらのスカートを合わせた衣装でマウンドに上がり、見事なノーバウンド投球を披露。球場を沸かせた可憐な姿に、ファンからは絶賛の声が上がっている。

指原莉乃さんがプロデュースする「＝LOVE」「≠ME」に続く第3のグループとして2022年に誕生し、高いパフォーマンス力とフレッシュな魅力で注目を集めている≒JOY。この日は試合前にマスコットのジャビットらとコラボパフォーマンスを披露したのち、大役を務めるべくグラウンドへ姿を現した。

2人は巨人のオレンジ色のユニホームに、フリルのついたスカートを合わせた可愛らしい衣装で登場。マウンドの少し前に立つと、まずは捕手へ向かって礼儀深くお辞儀をした。そして、長い髪をなびかせながら豪快に足を高く上げて投げ込むと、2人揃って見事なノーバウンドで捕手のミットへボールを収めた。

華麗な投球フォームとアイドルらしい愛嬌たっぷりの振る舞いに、スタンドの観客からは大きな拍手と歓声が送られた。このセレモニーの様子に、SNS上のファンも大興奮。「可愛すぎる！」「ニアジョイ可愛すぎた」と、グラウンドに舞い降りた美女たちの姿にメロメロになる声が続出した。さらに、ひらひらとスカートを揺らしながら堂々と大役を全うした姿に、「何をしてても世界一」「世界一の天使」といった最大級の賛辞も相次いでいた。（Full-Count編集部）