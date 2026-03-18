巨人やWBC代表を支えた三井康浩氏が語る…「個」を伸ばす言葉の掛け方

少年野球の現場では、ミスを厳しく指摘される光景が少なくない。苦手意識を持つ選手にどう声をかけるべきか悩む指導者も多いはずだ。巨人のチーフスコアラーなどを務め、2009年のWBC世界一にも貢献した三井康浩さんは、数多くの名選手を見守ってきた経験から、短所よりも長所を重視して伝える大切さを語っている。

三井さんは、見た目の悪い部分を直そうとするのは簡単だが、それでは子どもが悩む場面が多くなるため「避けてほしい」と指摘する。大切なのは「良いところ、褒めてあげられるところを、重視して教えてあげること」だ。特に小学生は体格差が実力に直結しやすいため、体が小さいからと否定せず、いつか成長する時期を見据えて基本を丁寧に教え、夢を打ち砕くような言葉を避ける姿勢が必要になる。

具体的な声かけとして、三井さんは守備に悩む子に対して「守備が嫌いだったら、嫌いでいいんだよ」と伝えることがあるという。一見すると驚くような言葉だが、「お前はバッティングが良いんだから、バッティングをガンガンやりなさい。守備なんて、高校や大学に行ってノックをいっぱい受ければ、上手くなるんからいいんだよ」と、まずは得意分野を徹底的に楽しませることで、野球への意欲を削がない工夫につながる。

三井さんは「子どもたちが長く野球をやってもらうには、常に楽しく、野球ってこんなに楽しいんだよというところを前面に押し出して、教えてあげてほしい」と、競技を好きでいられる環境作りを強調する。

たとえ野球の素質がプロに行くほどでなくても、意識付け次第で、一般社会で通用する“一流”になれると、三井さんは背中を押す。目の前の結果だけで判断せず、分け隔てなく接する。欠点を指摘し続けるのではなく、まずは自信を持てる武器を1つ作ってあげる。それが、結果として苦手分野を克服する力にも繋がっていくはずだ。（First-Pitch編集部）