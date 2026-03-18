『再入荷』キタァァァーーーッ！！【3COINS】おしゃれで可愛い♡「便利アイテム」

人気アイテムは、気づいた時には売り切れ……なんてことも多い【3COINS（スリーコインズ）】。だからこそ、再入荷のタイミングは見逃さずにチェックしておきたいところです。今回は再入荷した中から、春のお出かけシーンで使えるおしゃれで可愛い便利グッズを紹介します。

紛失防止に役立つ一品

【3COINS】「ジャケットホルダー」\330（税込）

ジャケットやカーディガンなどを手で持たずに持ち運べる便利アイテム。カラビナ付きでバッグに取り付けられるので、脱ぎ着の多い春に活躍してくれそうです。長さ調整ができるので、ストールやカチューシャ、タオルなども挟めます。推し活や旅行、テーマパークなどで使うのもおすすめ。

コンパクトサイズで使いやすさ◎

【3COINS】「ミニコスメポーチ／and us」\330（税込）

手のひらサイズで小さめバッグにも入れやすいポーチ。リップや目薬、アクセサリーなどをすっきり収納できそうです。コンパクトながらマチ付き・ポケット付きで、見た目以上に使いやすいかも。大人上品なライトピンクとオリーブブラックの2色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M