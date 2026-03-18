今回紹介するのは、Threadsに投稿された小さな子猫ちゃんの投稿。新たに子猫ちゃんをお迎えした飼い主さん。しかし、予想以上の可愛さに困惑することもあったみたいです。投稿はThreadsにて、4.2万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。

【写真：『仕事にならない』→パソコンで作業をしていると、甘えん坊な子猫が…可愛すぎる『ネコハラの光景』】

仕事になりませぬ

今回、Threadsに投稿したのは「Harumaki」さん。登場したのは、猫のあおちゃんです。

飼い主さんは、子猫のあおちゃんをお迎えして以来、お家が賑やかになった模様。あおちゃんは甘えん坊なので、飼い主さんが働いているときも甘えに来るのだとか。

Threadsに投稿された写真には、作業している飼い主さんの腕を枕にすやすや眠るあおちゃんの姿が。腕を押さえられているので飼い主さんはパソコンが打ちにくそうで「仕事になりませぬ。子猫飼うと毎日こうなっちゃうの～？」とコメント。でも、どこか嬉しそうです。猫好きからしたら、とても羨ましい光景です。

あおちゃんの可愛い寝顔に猫好きメロメロ

飼い主さんの腕を枕に幸せそうに眠っていたあおちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「可愛すぎる」「幸せハラスメント」「羨ましい」などの声が多く寄せられていました。あおちゃんの寝顔の可愛さは、多くの猫好きたちをメロメロにしたようですね。

Threadsアカウント「Harumaki」では、猫のあおちゃんと過ごす微笑ましい日常の様子などが投稿されています。あおちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Harumaki」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。