これが100均で買えるの！？【ダイソー】SNSにアップしたくなる可愛さ♡「日用品」

暮らしに役立つ便利グッズで何かと話題になる【ダイソー】で、今回は「日用品」にフォーカス。\110（税込）で買えるのに、お値段以上の可愛さでSNSにアップしたくなる雑貨や文房具をピックアップします。お馴染みのキャラクターのネームシールや、韓国風デザインでゆる可愛いダイアリーなど、ぜひチェックしてみてください！

洋服用のネームシールのアレンジアイデア

可愛い雑貨をInstagramで紹介している@risa_.pianoさんが、「5分でぷっくりシール完成」とコメントしているのが、「洗濯タグ用ネームシール」です。名前を書いて、洋服の洗濯タグにアイロンで貼りつけられる便利グッズですが、@risa_.pianoさんは、子どもたちに人気が出そうなぷっくりと立体的なシールにアレンジ。同じくダイソーの、インテリア用「モザイクシールステッカー」に貼りつけて、まわりをカットして作っているそう。子どもの洋服に使ったら、余った分を@risa_.pianoさんのようにアレンジしても良いかも。

ふわふわ可愛いキーホルダー

ダイソーで販売されている「マスコットキーホルダー（ウサギ）」は、ふわふわの質感とゆる可愛い表情が魅力。バッグやポーチなど、何に付けるか悩んでしまいそう。@risa_.pianoさんは、ピンクのペンケースに付けて、キュートにアレンジ。こちらのキーホルダーは、ベージュ、グレー、アイボリーの3色展開なので、全3色そろえて、バッグにじゃら付けしても可愛いかも。

一度使うと手放せなくなる！？

@risa_.pianoさんが、「110円でこのクオリティはずるい」と紹介している文房具のひとつ、「スライド式消しゴム」。丸いパーツをスライドさせ、消しゴムを繰り出して使える優れもの。@risa_.pianoさんも、「サッと使えるから一度使うと手放せない」と絶賛。カラーはピンク、パープル、グリーンの3種類。「思わず即買いしちゃった神文房具」とのことなので、見つけたらぜひGETしてみてください。

日本で買える韓国風ステーショナリー

@nanaironotobira2さんが「韓国テイストのイラストが可愛い」と紹介しているのが、こちらの「2026年ダイアリー」です。ゆるいタッチのうさぎ、ねこのイラストの下には、ハングルで「ダイアリー」と書かれています。月の表示にもハングルが使われていて、韓国好きにはたまらない仕様。薄型なので、カレンダー + メモ帳のような感覚で、持ち歩いて使うのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A