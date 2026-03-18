女優の網浜直子が16日、自身のインスタグラムを更新。息子の家を訪れたことを明かした。



網浜は「次男のお家にお邪魔して来たよ！」と投稿前日に訪問したことを報告。「ご馳走するつもりで誘ったら ご馳走になっちゃって 嬉し涙ポロリ」と、思わぬ“親孝行”に感激したことを伝えた。テーブルの上には立派なサイズのウナギ。蓋付きのお重に入った鰻重がのっている。



1998年に結婚した網浜。2人の息子を育てており、次男は慶応大在学中に「ミスミスターSFCコンテスト2022」でグランプリを獲得している。そんなイケメン息子の心遣いに、「素敵なグラスで出してくれたコーヒー 涙ちょちょぎれた」とつづった。



ファンからは「家族っていいよね」「素敵な息子さん」「きっと楽しい時間だったんだろうなぁ～」「何より次男くんの優しさに感動」「幸せのおすそ分けいただきました」といったコメントが寄せられていた。



網浜は1968年生まれ、兵庫県出身。1984年にミスセブンティーンコンテストで松本典子とともにグランプリを獲得。85年に「竹下涙話」でレコードデビュー。同年公開のシブがき隊が主演した「バローギャングBCで映画デビューを果たした。また、TBS系ドラマ「夏・体験物語」(85年)やフジテレビ系ドラマ「愛という名のもとに」(92年)など数々の作品に出演。2児の母になったことを機に育児に専念し、20年近く活動休止していたが、2025年新たに活動開始。現在はフリーで活動している。



（よろず～ニュース編集部）