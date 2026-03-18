カナダ代表が新ユニフォームデザインを発表した

開幕が迫る北中米ワールドカップ（W杯）開催国のカナダ代表が“赤と黒”の新しいユニフォームデザインを発表した。

ファンからは「黒はびっくり」との声があがっている。

アメリカ、メキシコとの共催で2大会連続3度目の出場を果たすカナダはグループリーグではB組に入り、前回大会開催国のカタール、6大会連続出場のスイス、そして欧州プレーオフ勝者と対戦する。

新ユニフォームは同国の象徴であるメープルリーフをモチーフとしたデザイン。1stユニフォームはおなじみの赤の一方、2ndユニフォームは黒をベースにカナダの雪や氷を思い起こさせる白の模様があしらわれる特徴的なデザインとなっている。

SNSでは「両方欲しい」「アウェーキット（黒）最高だな」「どっちを買うか決めるの難しい」「黒の方はちょっとやりすぎかも」「黒はびっくり」といったコメントが寄せられるなどファンの間での賛否両論のようだが、協会や選手たちの強い思いが込められたユニフォームとなっているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）