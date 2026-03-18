【山粼武司 これが俺の生きる道】#69

【もっと読む】「おまえに4番を打ってほしい」石毛宏典監督は最後の試合前にこう告げた

2003年の春季キャンプは不安いっぱいのスタートだった。02年オフに平井正史とのトレードでオリックスへ移籍が決定。年明けの1月16日、オリックスの入団発表会見で初めて中日以外のユニホームを着た。翌17日には、中日との別れを惜しむように、ナゴヤ球場での合同自主トレに参加。キャンプインの1月31日ギリギリまで汗を流した。

プロ入りしてから16年間、中日しか知らない自分にとって、新天地での立ち居振る舞いに戸惑うこともあった。中日でやってきたスタイルを貫いてもいいのか、監督との確執で移籍してきた自分を受け入れてもらえるのか。気持ちはまるで転職先に初出勤するサラリーマン。それでも「やることは一緒」と割り切って臨むしかなかった。

中日とのオープン戦も妙に緊張した。当時の石毛宏典監督からこんなことを言われた。

「山田さんに挨拶してこい」

確執が生じた山田久志監督とは、言葉を交わすことなく中日を去った。

「何で行かないといけないんですか。必要ないですよ」

そう返しても石毛さんは「いいから行ってこい」と言う。それでも俺はかたくなに挨拶を拒否した。俺の場合、一度「心のシャッター」を下ろしたら、ちょっとやそっとじゃ開かない。石毛さんには申し訳なかったが、あのときの気遣いには感謝している。

シーズンに入り、人生初のパ・リーグは驚きの連続だった。一番衝撃的だったのは、球場の客入りだった。今でこそ、セ・パの人気に大差はないけど、当時の“マンデー パ・リーグ”（01年から05年にかけて月曜日に開催されていた試合）は苦戦していた。本拠地・ヤフーBBスタジアム（現・ほっともっとフィールド神戸）のスタンドはガラガラ。高校野球の方が多いんじゃないかと思ったほどだ。

打席に立つと、スタンドから携帯電話のけたたましい着信音が鳴り響いた。観客の話し声すらはっきり聞こえた。「これがプロ野球か？」と愕然とした。

実数発表がスタートした05年以前、月曜の試合は3000〜4000人と発表されていたけど、正味1000人くらいしかいなかったんじゃないか。満員のお客さんの中でやった記憶はほとんどない。

当時のプロ野球の主流はセだった。巨人はもちろん、中日も人気球団。それと比べて、パは報道陣が少ないし、選手の待遇もイマイチだったと言わざるを得ない。

「エライところに来ちゃったな……」

華やかなセとのギャップに苦しめられ、モチベーションがなかなか上がらなかった。

「面白くねえなあ……」「現役もおしまいかな……」

なんてことばかり考える日々が続いた。

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

次回はオリックス1年目のシーズンについて。開幕早々にクビを切られた石毛宏典監督との意外なやりとり、「野球人生の財産」という継投したレオン監督への思い出などが詳細に綴られている。プロ野球ファンは関連記事【続きを読む】…から要チェックだ。