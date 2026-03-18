団体銀獲得の“うたまさ”吉田唄菜・森田真沙也組。五輪で得た自信を糧にブラッシュアップして世界フィギュアへ

3月25日からチェコ・プラハで開催される世界フィギュアスケート選手権。

この大会は、「世界一」の称号と来年の世界選手権の枠がかかった今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。

アイスダンスには、ミラノ・コルティナ五輪団体銀メダリストの“うたまさ”こと、吉田唄菜・森田真沙也組が出場する。

五輪の経験を次に生かして成長する

アイスダンスからは、結成3シーズン目の“うたまさ”こと吉田唄菜・森田真沙也組が出場する。

今季新星カップルが誕生した中、貫禄の演技を見せ全日本選手権を2連覇。団体戦代表の座をつかんだミラノ・コルティナ五輪。

「心から楽しかったなという気持ちで、リズム、フリーともに今、自分たちができる最大のことはできたかなと思う。この経験を次に生かして、もっと2人で成長していけるように頑張りたい」（吉田）



「リズム、フリーともに今できる力は出し切れました。それによって得た収穫ももちろんありましたし、課題もまだまだたくさんあるので、早くトップチームに追いつけるようにちゃんと練習して積み重ねていきたい」（森田）

世界フィギュアではさらなるブラッシュアップを

初めての五輪の舞台で持てる力を存分に発揮し、日本の団体銀メダルに貢献した2人。

フィギュアスケート日本代表のほかの選手たちより先に帰国し、取材に応じてくれた吉田・森田組は、自身2度目の世界選手権へ向けて意気込みを語ってくれた。

「オリンピックという大きな舞台で、自分たちが今できることを最大限に出すことはできたかなと思っている。それは本当に自信につながったので、世界選手権の舞台でも同じように自信を持って、さらにいいものを滑ることができるように、ここからさらにブラッシュアップしていけたらと思います」（吉田）



「リズムダンスの点数も、フリーダンスの点数も、オリンピックの点数ではまだまだ満足できない点数だった。目標のリズムダンス70点、フリーダンスは100点の後半から110点を出せるようなブラッシュアップや、しっかりレベルをとっていきたいなと思っています」（森田）

五輪を経験し、一回り大きくなった“うたまさ”が世界選手権に挑む。

世界選手権にはミラノ・コルティナ五輪銀メダリストの鍵山優真、銅メダリストの佐藤駿、三浦佳生。女子は銀メダリストの坂本花織、銅メダリストの中井亜美、千葉百音。ペアは“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組が出場する