深川麻衣＆千賀健永、絶景背景に神妙な面持ち 『週末旅の極意3』メインビジュアル解禁＆オープニングテーマ決定
俳優の深川麻衣が主演を務める、4月3日スタートのテレビ東京ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（毎週金曜 深0：52）のメインビジュアルが解禁された。
【写真】一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌うのんぴー
同ドラマは圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれ、3作目となる今回は「結婚」がテーマとなっている。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代だが、とある壁にぶつかった1組の恋人が「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう。深川は主人公・進藤綾香を演じ、綾香と付き合って5年が経つ恋人・小野隆役は千賀健永（Kis-My-Ft2）が演じる。
解禁されたメインビジュアルは、春を彷彿とさせるピンクを基調とした旅情を感じさせるようなビジュアルとなっている。テーマは「これでいいのかしら」。「結婚」について考えるための「週末旅」へと向かった綾香と隆が、一面に広がる美しい景色を背景に神妙な面持ちで映し出されており、自分たちの内面と向き合い関係性を編み直していく物語の展開を予感させるようなビジュアルに仕上がった。
オープニングテーマはのんぴーの「さよならサボテン」に決定した。のんぴーはSNS総再生回数2億回超えのシンガーソングライター。春風漂う旋律に、一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌った歌詞が融合し、将来に悩む綾香と隆の週末旅を彩る。
■のんぴー コメント
この度、オープニングテーマに「さよならサボテン」が決まったこと、本当にうれしく思います！
恋も旅も新しい出会いや別れ、過去を手放し前に進む瞬間もあると思います。そんな想いと新しい一歩の気持ちを曲に込めました！
ドラマと一緒に、この歌が皆様の心にそっと寄り添えたらうれしいです！
ぜひ、物語と共にお楽しみください！人間パワースポットのんぴーでした！
【写真】一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌うのんぴー
同ドラマは圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれ、3作目となる今回は「結婚」がテーマとなっている。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代だが、とある壁にぶつかった1組の恋人が「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう。深川は主人公・進藤綾香を演じ、綾香と付き合って5年が経つ恋人・小野隆役は千賀健永（Kis-My-Ft2）が演じる。
オープニングテーマはのんぴーの「さよならサボテン」に決定した。のんぴーはSNS総再生回数2億回超えのシンガーソングライター。春風漂う旋律に、一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌った歌詞が融合し、将来に悩む綾香と隆の週末旅を彩る。
■のんぴー コメント
この度、オープニングテーマに「さよならサボテン」が決まったこと、本当にうれしく思います！
恋も旅も新しい出会いや別れ、過去を手放し前に進む瞬間もあると思います。そんな想いと新しい一歩の気持ちを曲に込めました！
ドラマと一緒に、この歌が皆様の心にそっと寄り添えたらうれしいです！
ぜひ、物語と共にお楽しみください！人間パワースポットのんぴーでした！