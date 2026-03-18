ペア“ゆなすみ”長岡柚奈・森口澄士組「ここで終らない」五輪で流した悔し涙から誓うリベンジと4年後への決意

3月25日からチェコ・プラハで開催される世界フィギュアスケート選手権。

この大会は、「世界一」の称号と来年の世界選手権の枠がかかった今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。

ペアはミラノ・コルティナ五輪金メダリストの“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が出場を辞退。“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組の1組が出場する。

五輪の大舞台で流した悔し涙

結成3シーズン目にして、日本ペア史上初の五輪2枠目を勝ち取り、四大陸選手権では銅メダルを獲得するなど、今季大きな成長を遂げた長岡・森口組。

12月末の全日本選手権では、長岡が大会前の公式練習で右ひざを負傷するアクシデントに見舞われるも今季世界5位、去年の世界選手権銅メダル相当の215.30点をたたき出し、2度目の優勝を果たした。

そして今年2月、着実に実力と自信をつけ、「上位入賞を目指して」挑んだミラノ・コルティナ五輪。

初の大舞台に立った2人だったが、スロージャンプやサイドバイサイドジャンプでのミスが響きショートプログラム19位。上位16組に届かずフリープログラムを滑ることができなかった。

森口が長岡を支え笑顔でリンクを降りたものの、その後の取材では2人とも涙がこらえきれなかった。

しかし、「ここで絶対に終わらない。もっといい演技ができるように突き進みたい」と涙をぬぐいながら話した森口の言葉通り、2人はすぐにミラノのプラクティスリンクで練習を再開。

「ペアのフリーの日に2人で4年後に向けた話し合いをした。4年後はメダルを目指して頑張ろうって。強い気持ちを2人で話した」（森口）



「もっとうまくなりたい、4年後絶対いい演技をしてメダルを取りたいといった、ポジティブなほうに転換できる悔しさだった」（長岡）

「次は五輪でメダルを」前を向く2人

「次のオリンピックではメダル」と意見が一致し、すでに前を向いている2人。

「結果としては目指していたものとは違った結果になってしまって、すごく悔しいところが大きい。けれど、オリンピックに至るまでの過程やその舞台を経験できたことをしっかり受け止めて次の成長に活かしたい」（長岡）



「結果にすごく落ち込んでしまって、でも周りの皆さんのサポートで立ち直って、強い気持ちで練習することができている。ここで立ち直れた経験は、一生残るし次の4年に向けてすごくいいものになると感じている」（森口）

森口は「リフト前のクロスをしているとき翼が生えたような感覚だった」と磨いてきたリフトでは大歓声に包まれ、全体3位タイの加点を獲得するなど五輪で2人は大きな収穫も得た。

フリーは三浦・木原組が金メダルを獲得した演技を観客席から見つめ、長岡は「笑顔が自然と溢れて、涙が出てくる本当に素晴らしい演技」、森口も「僕たちもそんな演技をオリンピックでしたい。そんな演技ができるようなカップルになりたいと心の底から思った」と先輩からも刺激をもらっていた。

調子の良さを見せた直前の公開練習

五輪から約3週間後の3月11日に行われた公開練習。

主にフリーの曲をかけて調整し、スロージャンプを入念に確認。終盤には豪快なリフトも披露し、長岡は「世界選手権までは早くから準備出来ている」と話し、ここまで順調に調子を上げている様子がうかがえた。

五輪でミスが出たスロージャンプは、森口がいつでも同じ高さで投げられるように意識しながら、そして長岡が高いダブルジャンプを片足で降りて衝撃に耐える練習を変わらず継続しているという。

森口は「すごくいいリズムでできていますし、2人のスローが完成しかけている」と話すように手ごたえは十分。公開練習ではいつもよりも高さが出ていなかったようで、「高いのが好きらしいので、柚奈ちゃんの好きな高さ、まだまだ勉強しがいがあるな」と笑顔で話した。

飛躍を遂げた今シーズンの締めくくりとなる世界選手権は、ミラノ・コルティナ五輪のリベンジはもちろん、23組中22位でフリープログラムに進むことができなかった初出場の世界選手権のリベンジもかかっている。

世界との差を痛感した長岡は、「この先の不安や、このままやっていいのかなという不安、後悔でネガティブが多かった」と一度は失意に沈んだが、2人は一念発起し、五輪に出場するまで成長した。

世界フィギュアで誓うリベンジ

2人で挑む2度目の世界選手権へ。

「去年は世界選手権ですごく悔しい思いをして、今年はオリンピックで悔しい思いをしているので、その2つのリベンジっていうことで、一番いい自分たちの演技が出せたらと本当に強く思っています」（長岡）

「世界選手権の舞台は、去年悔しい思いで最後終わってしまったので、本当に幸せな思いの世界選手権に変えられるように、ここでしっかり2人で力を合わせて頑張りたい。今シーズン山あり谷ありで、たくさんいろいろな感情を味わいました。



でもたくさん成長できた年でもあるし、たくさんいろいろな経験ができた年でもある。最後いい形で終われるように、しっかり2人で根性を見せて締めくくれたらなと思います」（森口）

ミラノ・コルティナ五輪金メダリスト“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一は、世界選手権の出場辞退を発表しており、日本からはゆなすみ1組のみの出場となるペア。

来年の世界選手権で3枠を獲得するためには2位以内、2枠のためには10位以内に入ることが求められる。

合計点では今季世界9位の202.11点をマークしており、ポテンシャルは十分だ。

「澄くんと柚奈ちゃんなら絶対できるよ」

そう“りくりゅう”先輩からもらった言葉も胸に、4年後の真のリベンジに向けて再スタートを切った“ゆなすみ”が世界選手権に挑む。

世界選手権にはミラノ・コルティナ五輪銀メダリストの鍵山優真、銅メダリストの佐藤駿、三浦佳生。女子は銀メダリストの坂本花織、銅メダリストの中井亜美、千葉百音。アイスダンスはミラノ・コルティナ五輪団体銀メダリスト“うたまさ”こと吉田唄菜・森田真沙也組が出場する。