『人は大好きだけど赤ちゃんはどうかな…』そう愛犬の心配をする飼い主さん。ところが予想を裏切る急展開に…！？思わず頬が緩んでしまう投稿は、記事執筆時点で12.6万回再生を突破。「背中ピトッ♡」「賢いわんちゃん」「家族ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が初めて『赤ちゃん』と出会った結果→仲良くなれるか心配していたら…予想を裏切る『尊い様子』】

赤ちゃんと豆柴さんが初対面

赤ちゃんとわんこの初対面とその後の光景が、TikTokアカウント「lifewithmameshiba」に投稿され反響を呼んでいます。このたび投稿者さんのお宅に赤ちゃんが誕生し、日々の暮らしが一層賑やかになりました。

愛犬である「カナヲ」ちゃんは、「カナちゃん」の愛称で呼ばれている豆柴の女の子。『人は大好きだけど、初めての赤ちゃんはどうかな…』と、カナちゃんのことを心配していた投稿者さん。

カナちゃんも興味はあるようで近くにはいるものの、赤ちゃんの方を見たり、ましてや触れることはなかったそう。初対面とはいえ、これからずっと一緒なのに大丈夫でしょうか…。

突然のゼロ距離♡

ところが、そんな心配は杞憂に終わりました。ふと視線を向けた投稿者さんの目に飛び込んできたのは、赤ちゃんにそっと寄り添うカナちゃんの姿。これには『突然のゼロ距離ｗ』と思わず笑ってしまったそう！

微笑ましい光景をそっと見守っていると、カナちゃんはさらに赤ちゃんに接近。体をよじってぴったりくっついたのだとか。反射的にカナちゃんに触れた赤ちゃんを優しく受け入れていたといいます。

これには犬にとって無防備な背中をもう預けるなんて…！と、驚いてしまいます。しかしこれも、赤ちゃんは「守るべき存在」だと認識している証。きっと投稿者さんたちの接し方を見て理解したのでしょう。

赤ちゃんがいなくてもウトウト…

赤ちゃんを家族の一員として受け入れたカナちゃん。匂いに安心するのか、赤ちゃんが使っているベッドに顎を乗せてウトウト…。今にも夢の中へ旅立ちそうなほど、気持ちよさそうにリラックスしていたといいます。

『どうやって距離を縮めるのかな…』そんな心配をしていたなんて信じられないほど、あっという間にお姉さんになったカナちゃん。これからは赤ちゃんとの思い出をたくさん紡いでいくことでしょう♡

この投稿に胸があたたかくなった人は多いようで「守ってあげないと、って思ってるね」「お利口さん」「背中ピトッが可愛すぎ！」といったコメントが寄せられています。

カナちゃんは母犬の黒豆柴「ヒナタ」ちゃんとも一緒に暮らしています。わんこ2匹と赤ちゃんの微笑ましい日々は、TikTokアカウント「lifewithmameshiba」を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「lifewithmameshiba」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております