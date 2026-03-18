「丘の上をグルグル」で急勾配を回避！

京都府亀岡市内を走る国道423号「法貴（ほうき）バイパス」が2026年3月15日（日）に開通しました。大阪府と京都府を結ぶ山岳ルートの“難所”が改善されました。

【地図・写真で見る】これが「丘の上をグルグル走るバイパス」です

国道423号は、大阪府北区の国道25号を起点に箕面市を経由し、京都府亀岡市の国道9号に至る路線です。大阪市内では地下鉄御堂筋線が通る「新御堂筋」として知られます。府県境の山岳区間は、新名神高速の「箕面とどろみIC」や、京都縦貫道の「亀岡IC」を短絡しており、大規模災害時の第1次緊急輸送道路にも指定されています。

このなかで亀岡市の西別院町〜曽我部町の間の峠道は勾配がきつく、急カーブも連続しているほか、異常気象時の事前通行規制区間に指定されています。平時も混雑していて、大型車が通る際は急カーブで車体が反対車線にはみ出すこともあるといいます。

そこで、現道の急勾配・急カーブ区間を迂回するルートとして整備されたのが、延長3.6kmの法貴バイパスです。バイパスは、既存の峠部よりさらに外側の山間部をぐるりと円を描くように迂回する独特な線形です。これは事業区間の高低差が約120mと大きいため。あえて最短ルートで結ばないことで、勾配は最短ルートでの試算値の10.5%に対し、6%程度にまで抑えられています。

なお、法貴バイパスと国道423号の交差部から東側では、法貴バイパスと連続する「犬飼バイパス」の整備も進行しています。こちらは2026（令和8）年度中にも開通を迎える見通しです。