ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１８日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

安住アナは「東京豊洲にあります子供の職業体験施設キッザニア東京ですけれども、春休み、お出かけの予定があるという方もいらっしゃると思いますが」と切り出し「そこに情報番組の制作体験ということで、ＴＨＥ ＴＩＭＥ，のパビリオンが昨日オープンしました」と紹介した。

番組ではパビリオンの映像を放送し安住アナは「かわいらしいですよね」と明かし「テクニカルディレクター、音響効果、フロアディレクター、カメラ、アナウンサーの職種に分かれて番組を作ります。昨日は、初日ということで、杉山、宇賀神アナウンサーも参加しました。２人の感想ですけれども、フリートークをしたアナウンサーのアイデア。そしてその画をきちんと撮ったカメラマンの技術。そしてスイッチングをしたＴＤさんの感覚、チームワークが子供ながら完璧だったとべた褒めしていました」と伝えた。

そして「私たちも負けてはいられませんね」と明かすと、この日の生放送を担当した４５歳のテクニカルディレクター、２３歳の音響、２４歳のフロアディレクター、６０歳のカメラマンを紹介し「そして、不肖、私、安住紳一郎、５２歳が担当いたします。久々にライバルの出現で燃えています。絶対に負けません」と誓うとスタジオは和やかな笑いに包まれていた。