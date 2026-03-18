学校での部活を取り巻く環境が変化し、部員数減少も課題と言われる現在の日本社会。それでも、さまざまな部活動の楽しさや面白さは、今も昔も変わらない。

この連載では、学生時代に部活に打ち込んだトップアスリートや著名人に、部活の思い出、部活を通して得たこと、そして、今に生きていることを聞く──。部活やろうぜ！

連載「部活やろうぜ！」

【バレーボール】関田誠大インタビュー後編（全２回）



中央大学４年生の時には主将も務めていた photo by AFLO SPORT



自主的に動くことの多かった東洋高校時代から一転、中央大学では厳しいと感じることもあった。そんななか、ともにバレーボールに打ち込んだ同期とは絆が生まれた。大学時代に学んだこと、現在につながっていることを聞いた。

【セッターとしてのスタイルが確立された大学時代】

――その後、中央大に進学します。大学の部活動はどうでしたか？

「高校までの自由な雰囲気とは全然、違いましたね。まず、部活動のいろいろな決まりごとがあって、そのルールに従って生活しなければいけませんでした。特に１年生のときには、１年生が担当する仕事があって、練習開始よりかなり早く体育館に来て準備をします。寮生活も初めてだったので、最初は戸惑いましたね。高校までって先輩は３年生までしかいないじゃないですか。でも大学は４年生がいる。１学年プラスしただけなんですが、僕たちにとっては『急に大人が増えた』という感覚でした。もちろん理不尽だなって思うこともありましたが『社会ってこういうものなんだなぁ』と、大人の世界を垣間見ることができたと思っています」

――当時、中央大の監督を務めていた松永理生さん（サントリーサンバーズ大阪コーチ）によれば、関田選手は練習メニューについて「意味がわからないです」と言い返してきた、おそらく自身の確固たる信念があってのことだと話していました。当時のことは覚えていますか？

「それが、覚えてないんですよ。松永さんからも頻繁に当時のその一件の話を聞くのですが、自分ではまったく覚えていない（苦笑）。おそらく練習の内容の違いに戸惑っていて、そういう態度をとってしまったのかもしれません。監督とかコーチとか、教える人が変わると指導方法も変わりますから。松永さんは元Vリーグの選手で、そこでの経験もありました。アマチュアだけで指導をしてきた監督とはまた全然違う指導方針があったのではないかと思います。今はもっと柔軟に、まずは提案された通りにやってみようと試みる気持ちはあるので、当時はまだ自分が子どもだったんだろうなって思います（笑）」

――大学の２学年下には石川祐希選手（ペルージャ）がいましたね。石川選手が入ってきたときのことは覚えていますか？

「もちろん覚えています。すごい選手が来たな、トスを上げるのが楽しみだなと思いましたね。もともと入学してくる前から何度か練習試合や選抜チームで会ったことがあって、そこで一言二言くらいですが話をしたことはありました。もちろんすばらしい選手だし、注目度も高かったですが、いざ試合になればアタッカー全員一緒という考え方でトスを上げていたと記憶しています。特に『石川祐希を生かそう』とか、特別視はしてなかったです」

――では、現在の関田選手のスタイルはいつ養われたと思いますか？

「まず、トスを上げるための技術とか、体の使い方は大学時代だと思います。ブラジルのブルーノ（・レゼンデ）とかイランの（サイード・）マルーフ、アルゼンチンの（ルチアーノ・）デ・セッコなど、各国代表のセッターの動画をたくさん見ました。プレーを見て真似したり、参考にしたり......。僕が大学生だった当時は、今ほど動画サイトでプレーを見られる環境は整っていなかったと記憶しているんですが、それでも何とか動画を探したり、国際大会が日本で開催されるときには直接、会場に観に行ったりしていました」

――どんなところを取り入れたのでしょうか？

「主にトスを上げるときのフォームですね。あとはトス回し。クイックの使い方とか、使いどころ。誰をどう使うかっていう戦略的なことを見ていました。この攻撃を生かすためにその前の段階で何を選択するか......とかそういったことですね」

【つらさを一緒に乗り越えた大学時代の同期との絆】

――ところで関田選手は部活動を行なっていた学生時代、バレーボールをやめたいと思ったことはありますか？

「ありますよ！ 小学校、中学校のときには何度もありますよ。でもやめなかったのは"やめる根性"がなかったからです。やめるのって勇気がいるじゃないですか。それまで自分がかけてきたものを捨てることになりますから。やめたいと思った理由は小学校、中学校の練習が厳しかったからですね。時間も長かったですし、指導も厳しかったので。でも、そのおかげもあって高校に入ったあとは『これでは練習量が足りない』って自分で気づけて、居残り練習をしました。高校、大学ではもうある程度、ずっとバレーボールを続けていくんだという目標もできていたので、やめたいと思う機会はなかったです」

――大学時代、高校時代に練習以外で、チームメイトとの楽しかった思い出はありますか？

「大学時代は同期と一緒にいることが多かったです。下級生の受け持つ仕事があって、その量も多かったので、自然と一緒に行動することが多かったです。他愛もない話をして笑っていたのが思い出です。同期だった選手は今村貴彦（奈良ドリーマーズ）で、卒業後は一緒にパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）に入団しました。大学では途中でやめてしまう選手もいて、入学したときは７人いた同期が卒業するときは５人になっていましたし、それだけ続けていけるのは大変なことで、だからこそつらいことも一緒に乗り越えたという絆もあります。今でも大切な友人たちです」

Profile

関田誠大（せきた・まさひろ）

1993年11月20日生まれ。東京都出身。セッター。175cm。小学１年生の頃からバレーボールを始め、東洋高校では１学年上の柳田将洋とともに春高バレーで優勝。中央大学時代はインカレで連覇を果たし、主将を務めた４年時はMVPにも選ばれた。パナソニックパンサーズ、堺ブレイザーズ、ポーランドリーグ、ジェイテクトSTINGS愛知を経て、現在はサントリーサンバーズ大阪で活躍中。日本代表としては2016年に初選出され、2019年頃からは中心選手として欠かせない存在となっている。

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