2位「七城メロンドーム」を抑えた1位は？ 好き＆行ってみたい「熊本県の道の駅」ランキング！【2026年調査】
日差しが少しずつ春めいてきたこの時期は、旬の食材や地元の特産品を求めてドライブへ出かけたくなります。活気あふれる直売所や、その土地ならではの絶品グルメが楽しめる人気の拠点をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「熊本県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「完熟メロンの名産地として有名で、メロンを使ったスイーツやジュース・農産物直売が人気のスポットで、球体のドーム型建物も目を引き、グルメ好きにも良いからです」（60代女性／愛知県）、「メロンドームで写真が撮りたいから」（30代女性／宮城県）、「食事も美味しい。産地のものがいい」（60代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「阿蘇五岳の雄大な景色が目の前に広がり、阿蘇の赤牛や高菜飯など郷土料理が堪能できるから」（30代男性／大阪府）、「阿蘇山の絶景が目の前にあり広大な敷地の開放感がいいから」（30代女性／東京都）、「阿蘇の壮大な景色をドライブで楽しみながら休憩するのに、最適な場所だと思うからです。特に、地元阿蘇で採れた新鮮な野菜や、ジャージー牛乳を使ったソフトクリームなどの美味しいご当地グルメをぜひ堪能してみたいです」（20代男性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「熊本県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：七城メロンドーム（菊池市）／44票巨大なメロンの形をした屋根が目印の「七城メロンドーム」が2位。そのユニークな外観だけでなく、糖度管理された高品質なメロンや、メロンをたっぷり使ったソフトクリームなどのスイーツが絶品です。肥沃な大地で育った米や野菜の直売所も非常に充実しており、熊本ドライブの定番立ち寄りスポットとして親しまれています。
回答者からは「完熟メロンの名産地として有名で、メロンを使ったスイーツやジュース・農産物直売が人気のスポットで、球体のドーム型建物も目を引き、グルメ好きにも良いからです」（60代女性／愛知県）、「メロンドームで写真が撮りたいから」（30代女性／宮城県）、「食事も美味しい。産地のものがいい」（60代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：阿蘇（阿蘇市）／49票1位は、世界最大級のカルデラを誇る阿蘇山観光の玄関口「道の駅 阿蘇」です。JR阿蘇駅の隣にあり、アクセスも抜群。阿蘇特産の「赤牛」を使ったお弁当や精肉、搾りたてのミルクを使った乳製品がそろい、阿蘇の自然の恵みをダイレクトに味わえます。広大な草原の景色を楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごせる場所です。
回答者からは「阿蘇五岳の雄大な景色が目の前に広がり、阿蘇の赤牛や高菜飯など郷土料理が堪能できるから」（30代男性／大阪府）、「阿蘇山の絶景が目の前にあり広大な敷地の開放感がいいから」（30代女性／東京都）、「阿蘇の壮大な景色をドライブで楽しみながら休憩するのに、最適な場所だと思うからです。特に、地元阿蘇で採れた新鮮な野菜や、ジャージー牛乳を使ったソフトクリームなどの美味しいご当地グルメをぜひ堪能してみたいです」（20代男性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)