マクドナルド「コク旨かるび焼肉風てりたま」3．25発売！ 吉沢亮、新CMで「てりたま」片手にスキップ
「マクドナルド」は、3月25日（水）から、春の風物詩である「てりたまファミリー」の第2弾として「コク旨かるび焼肉風てりたま」を、全国の店舗で発売。それに先駆け、俳優の吉沢亮が出演する新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇が、3月24日（火）から放映される。
【動画】吉沢亮がテンション高めでかわいい！ 新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇
■予想外のハプニング発生
今回登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、甘辛いてりやきソースを絡めたポークパティに、たまごとレタスを重ね、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応えたっぷりの一品。
CMでは、「てりたま」を片手にEPOの名曲「う、ふ、ふ、ふ、」を口ずさみながらスキップする吉沢が、後輩とすれ違う際に「コク旨かるび焼肉風てりたま」をうれしそうに見せ、「てりたまを買って、ウッキウキなんです」と笑顔で語る様子が描かれる。
今回が「マクドナルド」のCM初単独出演となった吉沢はインタビューで、「子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄です」と喜びを吐露。
食べカットの撮影では、作り立てのバーガーに顔を寄せて香りを堪能していていたそうで、その瞬間、「あっ！」と声をあげたかと思うと、「ソースが口元についちゃいました（笑）」と思わず苦笑い。予想外のハプニングがありつつも、気を取り直した吉沢は再びスタンバイを完了し、撮影本番に臨んだという。
以下、吉沢亮のインタビュー全文。
―――マクドナルドのCMに単独で初出演した感想をお聞かせください。
吉沢：子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄です。 春を感じるような、すごい爽やかなCMで、非常にいいものができるんじゃないかとワクワクしています。
―――マクドナルドにまつわるエピソードや思い出があればお聞かせください。
吉沢：学生時代はもうほぼ毎日、放課後とかに行ってました。
―――今年の「てりたま」第2弾として新登場した「コク旨かるび焼肉風てりたま」を味わった感想をお聞かせください。
吉沢：バーガーなんですけど、醤油とか味噌の味付けがすごい“和”を感じるというか。今回、桜をバックに（CMを）撮らせていただきましたけど、味もこってりとしておいしかったですし、どんな時に食べてもおいしく食べられそうだなっていう気がして、非常に好みでした。
――――CMでは「コク旨かるび焼肉風てりたま」を買ってウキウキする吉沢さんの姿が印象的でしたが、最近ウキウキして嬉しかった出来事があれば教えてください。
吉沢：去年、出演した映画が公開されまして、それがもう想像を超えるヒットといいますか。本当にたくさんの方が見に来てくださって、自分が主演で出させていただいた映画がここまで広がっていく現象が初めてだったので、すごく嬉しかったです。あれは非常にウキウキしました。「これ、どこまで行くんだろう？」みたいな。あれはすごく嬉しい現象だったと思います。
――――「てりたま」は春の風物詩ともいえる商品ですが、吉沢さんが春にいつも行うこと、必ず行うことはありますか？
吉沢：まあ断捨離みたいなことなんですけど…俳優の仕事をしていると台本がどんどんたまっていくんです。やらせていただいている作品もそうだし、お仕事のお話をいただいた時に台本を読んでいくと、けっこう尋常じゃない数がたまっていくので、春とか年に1回は事務所にお返しするっていうタイミングがあります。
――――「てりたま」第2弾が登場する3月後半は新生活がスタートする時期ですが、新社会人や新入社員の皆さんに向けてアドバイスをお願いします。
吉沢：新社会人の皆さん、新入生の皆さん、おめでとうございます。これから新しい生活が始まっていくということで大きな期待、そして不安も感じているんじゃないかと思いますが、どんなことにも臆せず、やりたいことがあったらどんどん挑戦していただきたいと思います。やって後悔することはないと思いますので、何かに向かって行動することが人生においての大きな糧になったり、成長を促してくれたりすると思いますので、ぜひいろんなことに挑戦していただきたいと思います。
――――吉沢さんが俳優の仕事を新しく始めた頃の思い出はありますか？
吉沢：わけもわからず入ったといいますか。一応、オーディションではあるんですけど、一生の仕事にするつもりは全然なかったですし『いつかはやめるんだろうな』くらいの気持ちで入ったんですけど。やっていくうちにいろんな経験もさせてもらいましたし、嬉しい思いも苦しい思いもいろいろしましたけど、本気になればなるほどこの仕事を好きになっていった感じがあります。たぶん皆さんも、自分が望まれている道とは別の道に進んだ方もいらっしゃると思うんですけど、どの道を選ぶかより、その道をどう歩くかの方が重要だと思います。ぜひ自分自身の歩み方で正しい選択にしていってください。
――――「今年はてりたまが止まらない！」というコピーにちなみ、吉沢さんが止まらない、止められないと思う癖や行動を教えてください。
吉沢：ゲームです。ゲームに関してはなかなか止められない。次の日、朝早いから早めにやめなきゃと思うけど、気づいたらずっとやっちゃうので、本当に休みの日とか、朝から朝までやってるみたいな（笑）。でもゲームばかりやっていると自堕落になっちゃいますので、ゲームをやっていないところでは運動したり、やるべきことをやってます（笑）。
――――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
吉沢：今年の「てりたま」は、なんと第2弾が登場します。王道で間違いない味を楽しめる新登場の「コク旨かるび焼肉風てりたま」、そして初登場から30周年を迎え、春の風物詩として愛される「てりたま」も大好評販売中です。「てりたまファミリー」第2弾は3月25日、水曜日から、全国のマクドナルドで春だけの味わいをお楽しみください。
【動画】吉沢亮がテンション高めでかわいい！ 新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇
■予想外のハプニング発生
今回登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、甘辛いてりやきソースを絡めたポークパティに、たまごとレタスを重ね、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応えたっぷりの一品。
今回が「マクドナルド」のCM初単独出演となった吉沢はインタビューで、「子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄です」と喜びを吐露。
食べカットの撮影では、作り立てのバーガーに顔を寄せて香りを堪能していていたそうで、その瞬間、「あっ！」と声をあげたかと思うと、「ソースが口元についちゃいました（笑）」と思わず苦笑い。予想外のハプニングがありつつも、気を取り直した吉沢は再びスタンバイを完了し、撮影本番に臨んだという。
以下、吉沢亮のインタビュー全文。
―――マクドナルドのCMに単独で初出演した感想をお聞かせください。
吉沢：子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄です。 春を感じるような、すごい爽やかなCMで、非常にいいものができるんじゃないかとワクワクしています。
―――マクドナルドにまつわるエピソードや思い出があればお聞かせください。
吉沢：学生時代はもうほぼ毎日、放課後とかに行ってました。
―――今年の「てりたま」第2弾として新登場した「コク旨かるび焼肉風てりたま」を味わった感想をお聞かせください。
吉沢：バーガーなんですけど、醤油とか味噌の味付けがすごい“和”を感じるというか。今回、桜をバックに（CMを）撮らせていただきましたけど、味もこってりとしておいしかったですし、どんな時に食べてもおいしく食べられそうだなっていう気がして、非常に好みでした。
――――CMでは「コク旨かるび焼肉風てりたま」を買ってウキウキする吉沢さんの姿が印象的でしたが、最近ウキウキして嬉しかった出来事があれば教えてください。
吉沢：去年、出演した映画が公開されまして、それがもう想像を超えるヒットといいますか。本当にたくさんの方が見に来てくださって、自分が主演で出させていただいた映画がここまで広がっていく現象が初めてだったので、すごく嬉しかったです。あれは非常にウキウキしました。「これ、どこまで行くんだろう？」みたいな。あれはすごく嬉しい現象だったと思います。
――――「てりたま」は春の風物詩ともいえる商品ですが、吉沢さんが春にいつも行うこと、必ず行うことはありますか？
吉沢：まあ断捨離みたいなことなんですけど…俳優の仕事をしていると台本がどんどんたまっていくんです。やらせていただいている作品もそうだし、お仕事のお話をいただいた時に台本を読んでいくと、けっこう尋常じゃない数がたまっていくので、春とか年に1回は事務所にお返しするっていうタイミングがあります。
――――「てりたま」第2弾が登場する3月後半は新生活がスタートする時期ですが、新社会人や新入社員の皆さんに向けてアドバイスをお願いします。
吉沢：新社会人の皆さん、新入生の皆さん、おめでとうございます。これから新しい生活が始まっていくということで大きな期待、そして不安も感じているんじゃないかと思いますが、どんなことにも臆せず、やりたいことがあったらどんどん挑戦していただきたいと思います。やって後悔することはないと思いますので、何かに向かって行動することが人生においての大きな糧になったり、成長を促してくれたりすると思いますので、ぜひいろんなことに挑戦していただきたいと思います。
――――吉沢さんが俳優の仕事を新しく始めた頃の思い出はありますか？
吉沢：わけもわからず入ったといいますか。一応、オーディションではあるんですけど、一生の仕事にするつもりは全然なかったですし『いつかはやめるんだろうな』くらいの気持ちで入ったんですけど。やっていくうちにいろんな経験もさせてもらいましたし、嬉しい思いも苦しい思いもいろいろしましたけど、本気になればなるほどこの仕事を好きになっていった感じがあります。たぶん皆さんも、自分が望まれている道とは別の道に進んだ方もいらっしゃると思うんですけど、どの道を選ぶかより、その道をどう歩くかの方が重要だと思います。ぜひ自分自身の歩み方で正しい選択にしていってください。
――――「今年はてりたまが止まらない！」というコピーにちなみ、吉沢さんが止まらない、止められないと思う癖や行動を教えてください。
吉沢：ゲームです。ゲームに関してはなかなか止められない。次の日、朝早いから早めにやめなきゃと思うけど、気づいたらずっとやっちゃうので、本当に休みの日とか、朝から朝までやってるみたいな（笑）。でもゲームばかりやっていると自堕落になっちゃいますので、ゲームをやっていないところでは運動したり、やるべきことをやってます（笑）。
――――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
吉沢：今年の「てりたま」は、なんと第2弾が登場します。王道で間違いない味を楽しめる新登場の「コク旨かるび焼肉風てりたま」、そして初登場から30周年を迎え、春の風物詩として愛される「てりたま」も大好評販売中です。「てりたまファミリー」第2弾は3月25日、水曜日から、全国のマクドナルドで春だけの味わいをお楽しみください。