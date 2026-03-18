◆オープン戦 ホワイトソックス―アスレチックス（１７日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

村上宗隆内野手が１７日（日本時間１８日）、アスレチックスとのオープン戦でホワイトソックスに復帰。「４番・一塁」でスタメン出場し、５―２で迎えた５回先頭での第３打席で、中越えのソロ本塁打を放ち、移籍後１号をマークした。第４打席まで打席に立ち、途中交代した。

メジャー２年目のア軍若手右腕モラレスと対戦し、カウント１−２からの９６・６マイル（約１５５・５キロ）直球をとらえた。打球速度１０８・５マイル（約１７４・６キロ）、飛距離４１９フィート（約１２７・７メートル）の豪快な一発だった。

初回２死二塁での第１打席は投ゴロ。１−０の３回１死一、二塁での第２打席は中飛。７回１死での第４打席は二ゴロだった。

今オフにポスティングでヤクルトからホ軍に入団した村上は、侍ジャパン合流前に米国でオープン戦４試合に出場し、１３打数５安打２打点。２本の二塁打をマークしていたが、本塁打はなかった。

侍ジャパンでは全５試合にスタメン出場し、１９打数４安打１本塁打５打点２四球だった。