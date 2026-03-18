ドジャース・山本由伸投手（２７）が１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプで取材に応じ、２年連続で務めることが決まった開幕投手への思いを口にした。

山本は「開幕戦を任せていただけたことをすごく嬉しく思いますし、またホーム開幕っていうことで、ファンの人も楽しみに待ってると思いますし、責任を持ってマウンドに上がりたいなと思います」と意気込みを語った。

メジャー２年目だった昨季、自身初の開幕投手を務め、東京ドームで行われたカブス戦で今永と投げ合った。史上初の日本人投手同士の開幕戦先発となった一戦で山本は５回３安打１失点で勝利投手になった。日本人先発投手で開幕戦に白星をつかむのは野茂（００年タイガース、０３年ドジャース）、黒田（０９年ドジャース）、田中（１９年ヤンキース）に続いて４人目の快挙だった。開幕戦２勝目となれば野茂以来２人目で、２年連続の開幕勝利となれば日本人初の快挙となる。

山本は昨季、メジャーでは初めて１年間先発ローテを守り抜くと、３０試合に登板して１２勝８敗、防御率２・４９の成績を残し、サイ・ヤング賞投票でも３位に入った。ポストシーズンでも２登板連続の完投などエースとしての役割を十二分に果たすと、ワールドシリーズでは２勝３敗と追い込まれた第６戦に先発して勝利投手になり、第７戦は「中０日」で救援登板して胴上げ投手になった。圧巻のフル回転でワールドシリーズＭＶＰにも輝いた。

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、６日の１次ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）、１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦に先発。ベネズエラ戦では４回２失点で試合の流れを呼び込むことはできなかった。試合後には「悔しかったですけど、またこのユニホームを着て野球ができたというのはすごくよかったと思います」と口にしていた。