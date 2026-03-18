【韓国】
雇用統計（2月）08:00　
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率)

【日本】
通関ベース貿易収支（2月）08:50
予想　-4650.0億円　前回　-11635.0億円（-11526.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　-6075.0億円　前回　4555.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

【南アフリカ】
消費者物価指数（2月）17:00
予想　0.4%　前回　0.2%（前月比)
予想　3.1%　前回　3.5%（前年比)

小売売上高（1月）20:00
予想　2.8%　前回　2.6%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（2月）19:00
予想　1.9%　前回　1.7%（1.9%から修正）（前年比)　
予想　2.4%　前回　2.4%（コア・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/07 - 03/13）20:00
予想　N/A　前回　3.2%（前週比)

生産者物価指数（PPI）（2月）21:30
予想　0.2%　前回　0.5%（前月比)　
予想　3.0%　前回　2.9%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.7%　前回　3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

耐久財受注（確報値）（1月）23:00
予想　-1.4%　前回　-1.4%（前月比)
予想　1.0%　前回　1.0%（輸送除くコア・前月比)

製造業新規受注（1月）23:00
予想　0.2%　前回　-0.7%（前月比)

FRB政策金利(FOMC)（3月）19日03:00
予想　3.75%　前回　3.75%（上限金利)　
予想　3.5%　前回　3.5%（下限金利)

対米証券投資（1月）19日05:00
予想　N/A　前回　280.0億ドル（対米証券投資)

【カナダ】
中銀政策金利（3月）22:45
予想　2.25%　前回　2.25%（カナダ中銀政策金利)

【ブラジル】
中銀政策金利（3月）19日06:30
予想　14.75%　前回　15.0%（ブラジル中銀政策金利)

【NZ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）19日06:45
予想　0.4%　前回　1.1%（前期比)　
予想　1.7%　前回　1.3%（前年比)

※予定は変更することがあります