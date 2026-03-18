ＮＹ原油時間外 やや軟調、イランがラリジャニ氏死亡を認める ＮＹ原油時間外 やや軟調、イランがラリジャニ氏死亡を認める

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ原油時間外 やや軟調、イランがラリジャニ氏死亡を認める



東京時間07:20現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝95.40（-0.81 -0.84%）



NY原油は時間外で軟調。イラン最高安全保障委員会（SNSC）がラリジャニ事務局長の死亡を確認したと発表。



最高位クラスの要人不在はイランに大打撃となる。ただ一方で、米国と交渉できる人物がいなくなってしまったため、米イラン戦争は長期化するとの指摘も聞かれる。ラリジャニ氏が殺害されたことでイランはさらに攻撃を強化、石油の流れを妨害することに必死になる可能性。

外部サイト