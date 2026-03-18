ドジャース・山本由伸投手（27）が17日（日本時間18日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで報道陣の取材に応え、2年連続開幕投手としてスタートを切る今季にかける思いを話した。

昨年は東京、そして今季は本拠でシーズンの幕開けを告げるマウンドに立つ山本は「開幕戦を任せていただけたことは凄くうれしく思いますし、また本拠地での開幕ということで、さらにファンの皆さまも楽しみに待ってくれていると思うので、責任感を持ってマウンドに上がりたいなと思います」と意気込みを口にした。

「去年はいろんなことを達成できましたけども、またワールドシリーズ連覇といった、新しい目標、また高い目標が設定されていますし、また新しいシーズンに突入するにあたって、去年も凄く最高の形で終わることができましたし、今年もまた始まったので、最後はまた最高の形を目指して、また一日一日頑張っていきたいなと思います」と今季にかける思いを話した山本。ワールドシリーズ3連覇とともにもう一つの“頂点”へ「一番の投手に与えられる賞だと思うので、その賞を獲れるように頑張りたいと思います。他にもたくさん良いピッチャーがいますけど、まずは目の前の一試合一試合を集中してベストのパフォーマンスを出していけたらなと思います」とサイ・ヤング賞獲得を力強く誓った。