“グラビア界のレジェンド”葉月あや、オール未公開カットの写真集 大胆カットも
『デジタル限定 葉月あや写真集 湯けむり にゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。
【写真】”グラビア界のレジェンド”が大胆カットに挑戦
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
葉月は「グループでのグラビア撮影はお互いの良さを生かしながら撮影をしていましたが、ソロカットは自分らしさを大切にそれぞれ撮影をしたのでそこを楽しんでいただけたら嬉しいです！」とのコメントを寄せている。
■葉月あや
1991年6月9日生まれ。愛知県出身。身長152cm。趣味＝料理、音楽。特技＝ソフトテニス、スノーボード。数々の話題作となる写真集、DVDを発売するグラビア界のレジェンド。最新DVDは憧れだったフィリピン・プエルトガレラでロケ。
【写真】”グラビア界のレジェンド”が大胆カットに挑戦
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
葉月は「グループでのグラビア撮影はお互いの良さを生かしながら撮影をしていましたが、ソロカットは自分らしさを大切にそれぞれ撮影をしたのでそこを楽しんでいただけたら嬉しいです！」とのコメントを寄せている。
■葉月あや
1991年6月9日生まれ。愛知県出身。身長152cm。趣味＝料理、音楽。特技＝ソフトテニス、スノーボード。数々の話題作となる写真集、DVDを発売するグラビア界のレジェンド。最新DVDは憧れだったフィリピン・プエルトガレラでロケ。