ヤンキースのエース、ゲリット・コール投手（35）がトミー・ジョン手術後、初の実戦登板を行うことが発表された。コールは18日（日本時間19日）、フロリダ州タンパのスタインブレナー・フィールドでレッドソックスとのオープン戦に先発し、1イニングを投げる。AP通信が報じた。

2023年ア・リーグのサイ・ヤング賞投手であるコールは、昨年もスプリングトレーニングで2試合に登板したが、その後の手術により25年シーズンを全休していた。「本当にワクワクしているよ」とアーロン・ブーン監督は話し、「彼の状態がどれだけ良いか、みんなが楽しみにしていたと思う。こうして試合で投げられる段階に来たということは回復がどれだけ順調かを示している」と続けた。

コールは先週、35球のブルペン投球を行い、速球は最速97.5マイル（約157キロ）を記録。変化球も交えて投げている。ブーン監督はまた、コールのシーズン初登板は5月下旬から6月上旬を見込んでいると明かした。

コールが最後に公式の試合で投げたのは、ドジャースとの24年ワールドシリーズ第5戦だった。「決して無理に急がせているわけではない。この段階に来る準備ができているし、実戦形式（ライブBP）もこなしてきた。だから、1イニングでもいいから試合で投げて、エースがマウンドに立つ姿を見るのはいいことだと思う」と同監督は話した。

6度のオールスター選出を誇るコールは、投球フォームにも変更を加えている。これまで胸の位置で止めていた動作を、現在は頭上で手を合わせる形にしている。コールは「ここまでしっかり準備してきたから、マウンドに上がって楽しみたいし、しっかり投げて良い結果を出したい。今はその過程を楽しめている段階だ」と話している。