今回は、義家族の世話を妻に丸投げし、飲み会に行った夫に妻が反撃したエピソードを紹介します。

こんなの許せない…

「去年の年末、義両親と義姉妹の計4人がウチに来て、何泊もしました。その間、義両親と義姉妹はウチで好き放題飲み食いしたのですが、出費もかなり多くて……。だからって義家族はお金を払うわけではないです。

それに義家族の態度が謙虚ならそこまで気にならないけど、彼らはとにかく横柄なんです。部屋を散らかしても一切片づけず、『ご飯まだなの？ 早くしてよ』と手伝いもせず偉そうで……。

そんな中、おせちの準備やらで一番大変な大みそかの夜、夫は『俺、飲み会行くから』と言って、消えてしまったんです。結局夫は正月の朝に帰ってきました。

私にはまだ小さい子供もいますし、それに加えて厄介な義家族をもてなさなくてはなりません。怒りが止まらず、夫の帰宅後、夫に『子供とこの家を出ていきます』と伝えました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ ちなみに夫はやりたい放題な自分の家族に何も注意しない上に、家族の世話をこの女性に丸投げしてくるのだそう。許せませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。