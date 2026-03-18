【欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦】(エティハド スタジアム)

マンチェスター・C 1-2(前半1-1)R・マドリー

<得点者>

[マ]アーリング・ハーランド(41分)

[R]ビニシウス・ジュニオール2(22分、90分+3)

<退場>

[マ]ベルナルド・シウバ(20分)

<警告>

[マ]アブドゥコディル・フサノフ(45分+4)、ジョゼップ・グアルディオラ(25分)

[R]キリアン・ムバッペ(76分)、トレント・アレクサンダー・アーノルド(80分)

観衆:51,103人

レアルが“2連勝”でCL8強入り!! 前半で数的不利に陥ったマンCは反撃も及ばずに終戦