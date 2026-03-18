レアルが“2連勝”でCL8強入り!! 前半で数的不利に陥ったマンCは反撃も及ばずに終戦
[3.17 欧州CL決勝T1回戦第2戦 マンチェスター・C 1-2 R・マドリー]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、決勝トーナメント1回戦第2戦1日目を開催。マンチェスター・シティ(イングランド)とレアル・マドリー(スペイン)の一戦はレアルが2-1で勝利し、2試合合計5-1としてベスト8進出を決めた。
11日にレアルのホームで開催された第1戦では、MFフェデリコ・バルベルデのハットトリックによってレアルが3-0で先勝。ホームでの第2戦で大逆転を狙うマンチェスター・Cが立ち上がりから積極的な姿勢を示し、前半4分にはMFロドリが枠を捉えるシュートを放つが、GKティボー・クルトワに弾き出されてしまう。
すると、前半17分にレアルがゴールを脅かす。バルベルデのスルーパスから左サイドを抜け出したFWビニシウス・ジュニオールがPA内まで持ち込む。中央へと切れ込んで放ったシュートは右ポストを叩き、セカンドボールの流れから再びビニシウスがフィニッシュに持ち込むが、カバーに入っていたMFベルナルド・シウバにブロックされてしまった。
しかし、VARが介入した結果、B・シウバのハンドが確認されてレアルにPKが与えられるだけでなく、B・シウバが一発退場となってマンチェスター・Cは数的不利に陥ってしまう。さらにキッカーを務めたビニシウスがきっちりとネットを揺らしてレアルが先制し、2試合合計スコアは4-0となった。
まずは1点を返したいマンチェスター・Cは23分、PA内左に走り込んだFWジェレミ・ドクのラストパスにFWアーリング・ハーランドが反応。さらに26分にはドクのスルーパスからPA内に侵入したハーランドが再びフィニッシュに持ち込むが、ともにクルトワに阻まれてしまう。しかし、41分、左CKの流れからドクのパスをハーランドが押し込み、マンチェスター・Cが1点を返して前半を終えることとなった。
1-1のまま後半を迎えると、マンチェスター・CはDFマーク・グエヒとDFナタン・アケを投入。レアルはGKをクルトワからGKアンドリー・ルニンに交代した。
マンチェスター・Cはさらに後半11分に2枚替えを行い、FWオマル・マーモウシュとFWアントワーヌ・セメニョをピッチへと送り込み、ハーランドはここでベンチへと下がった。18分にはカウンターから最終ライン裏に抜け出したドクがネットを揺らすも、これはオフサイドの判定でノーゴールとなった。
その後もマンチェスター・Cは1人少ないながらもゴールに迫る場面を作り、33分にはDFラヤン・アイト・ヌーリがヘディングで叩き込むが、これもオフサイドの判定。すると、45+3分にビニシウスがゴールを陥れてレアルが勝ち越し、2-1で第2戦を終えることとなった。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、決勝トーナメント1回戦第2戦1日目を開催。マンチェスター・シティ(イングランド)とレアル・マドリー(スペイン)の一戦はレアルが2-1で勝利し、2試合合計5-1としてベスト8進出を決めた。
11日にレアルのホームで開催された第1戦では、MFフェデリコ・バルベルデのハットトリックによってレアルが3-0で先勝。ホームでの第2戦で大逆転を狙うマンチェスター・Cが立ち上がりから積極的な姿勢を示し、前半4分にはMFロドリが枠を捉えるシュートを放つが、GKティボー・クルトワに弾き出されてしまう。
しかし、VARが介入した結果、B・シウバのハンドが確認されてレアルにPKが与えられるだけでなく、B・シウバが一発退場となってマンチェスター・Cは数的不利に陥ってしまう。さらにキッカーを務めたビニシウスがきっちりとネットを揺らしてレアルが先制し、2試合合計スコアは4-0となった。
まずは1点を返したいマンチェスター・Cは23分、PA内左に走り込んだFWジェレミ・ドクのラストパスにFWアーリング・ハーランドが反応。さらに26分にはドクのスルーパスからPA内に侵入したハーランドが再びフィニッシュに持ち込むが、ともにクルトワに阻まれてしまう。しかし、41分、左CKの流れからドクのパスをハーランドが押し込み、マンチェスター・Cが1点を返して前半を終えることとなった。
1-1のまま後半を迎えると、マンチェスター・CはDFマーク・グエヒとDFナタン・アケを投入。レアルはGKをクルトワからGKアンドリー・ルニンに交代した。
マンチェスター・Cはさらに後半11分に2枚替えを行い、FWオマル・マーモウシュとFWアントワーヌ・セメニョをピッチへと送り込み、ハーランドはここでベンチへと下がった。18分にはカウンターから最終ライン裏に抜け出したドクがネットを揺らすも、これはオフサイドの判定でノーゴールとなった。
その後もマンチェスター・Cは1人少ないながらもゴールに迫る場面を作り、33分にはDFラヤン・アイト・ヌーリがヘディングで叩き込むが、これもオフサイドの判定。すると、45+3分にビニシウスがゴールを陥れてレアルが勝ち越し、2-1で第2戦を終えることとなった。