UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 マンチェスター・シティーとレアル・マドリードの第2戦が、3月18日05:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはジェレミ・ドク（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）らが先発に名を連ねた。

20分にマンチェスター・シティーのベルナルド・シルバ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その直後の22分に試合が動く。レアル・マドリードのビニシウス・ジュニオール（FW）がPKを決めてレアル・マドリードが先制。

しかし、41分マンチェスター・シティーが同点に追いつく。アーリング・ハーランド（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

マンチェスター・シティーは後半の頭から2人が交代。ルベンディアス（DF）、タイアニ・ラインデルス（MF）に代わりマーク・グエイ（DF）、ナタン・アケ（DF）がピッチに入る。

46分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ティボー・クルトワ（GK）からアンドリー・ルニン（GK）に交代した。

56分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。アーリング・ハーランド（FW）からオマル・マルムーシュ（FW）に交代した。

57分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。マテウス・ヌネス（MF）からアントワヌ・セメンヨ（FW）に交代した。

69分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ブラヒム・ディアス（FW）からキリアン・エムバペ（FW）に交代した。

74分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ロドリ（MF）からニコラス・ゴンサレス（MF）に交代した。

74分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。アルダ・ギュレル（MF）、ティアゴ・ピタルチ（MF）に代わりエドゥアルド・カマビンガ（MF）、マヌエル・アンヘル（MF）がピッチに入る。

83分、レアル・マドリードが選手交代を行う。トレント・アレクサンダーアーノルド（DF）からダニエル・カルバハル（DF）に交代した。

後半終了間際の90+3分レアル・マドリードが逆転。オルリアン・チュアメニ（MF）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

この試合はレアル・マドリードが1-2で勝利し、2試合合計スコアでも1-5で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは45+4分にアブドゥコディル・フサノフ（DF）に、またレアル・マドリードは76分にキリアン・エムバペ（FW）、80分にトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-18 07:10:25 更新