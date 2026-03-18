　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比810円高の5万4230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61650.24円　　ボリンジャーバンド3σ
59790.69円　　ボリンジャーバンド2σ
57931.15円　　ボリンジャーバンド1σ
56071.60円　　25日移動平均
55545.00円　　一目均衡表・基準線
54657.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54230.00円　　18日夜間取引終値
54212.05円　　ボリンジャーバンド-1σ
53796.00円　　5日移動平均
53755.00円　　一目均衡表・転換線
53700.39円　　17日日経平均株価現物終値
53224.93円　　75日移動平均
53015.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52352.51円　　ボリンジャーバンド2σ
50492.96円　　ボリンジャーバンド3σ
47115.75円　　200日移動平均


株探ニュース