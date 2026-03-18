日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比810円高の5万4230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61650.24円 ボリンジャーバンド3σ
59790.69円 ボリンジャーバンド2σ
57931.15円 ボリンジャーバンド1σ
56071.60円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
54657.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54230.00円 18日夜間取引終値
54212.05円 ボリンジャーバンド-1σ
53796.00円 5日移動平均
53755.00円 一目均衡表・転換線
53700.39円 17日日経平均株価現物終値
53224.93円 75日移動平均
53015.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52352.51円 ボリンジャーバンド2σ
50492.96円 ボリンジャーバンド3σ
47115.75円 200日移動平均
株探ニュース
61650.24円 ボリンジャーバンド3σ
59790.69円 ボリンジャーバンド2σ
57931.15円 ボリンジャーバンド1σ
56071.60円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
54657.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54230.00円 18日夜間取引終値
54212.05円 ボリンジャーバンド-1σ
53796.00円 5日移動平均
53755.00円 一目均衡表・転換線
53700.39円 17日日経平均株価現物終値
53224.93円 75日移動平均
53015.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52352.51円 ボリンジャーバンド2σ
50492.96円 ボリンジャーバンド3σ
47115.75円 200日移動平均
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