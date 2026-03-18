　18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比48.0ポイント高の3642.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4084.92ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3974.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3863.33ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3752.54ポイント　　25日移動平均
3709.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3659.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3642.50ポイント　　18日夜間取引終値
3641.75ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3627.07ポイント　　17日TOPIX現物終値
3613.10ポイント　　5日移動平均
3603.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3580.81ポイント　　75日移動平均
3561.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3530.95ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3420.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3241.17ポイント　　200日移動平均


株探ニュース