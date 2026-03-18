TOPIX先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比48.0ポイント高の3642.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4084.92ポイント ボリンジャーバンド3σ
3974.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3863.33ポイント ボリンジャーバンド1σ
3752.54ポイント 25日移動平均
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3659.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3642.50ポイント 18日夜間取引終値
3641.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3627.07ポイント 17日TOPIX現物終値
3613.10ポイント 5日移動平均
3603.50ポイント 一目均衡表・転換線
3580.81ポイント 75日移動平均
3561.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3530.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
3420.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
3241.17ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4084.92ポイント ボリンジャーバンド3σ
3974.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3863.33ポイント ボリンジャーバンド1σ
3752.54ポイント 25日移動平均
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3659.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3642.50ポイント 18日夜間取引終値
3641.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3627.07ポイント 17日TOPIX現物終値
3613.10ポイント 5日移動平均
3603.50ポイント 一目均衡表・転換線
3580.81ポイント 75日移動平均
3561.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3530.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
3420.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
3241.17ポイント 200日移動平均
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