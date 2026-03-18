18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比48.0ポイント高の3642.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4084.92ポイント ボリンジャーバンド3σ

3974.13ポイント ボリンジャーバンド2σ

3863.33ポイント ボリンジャーバンド1σ

3752.54ポイント 25日移動平均

3709.75ポイント 一目均衡表・基準線

3659.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3642.50ポイント 18日夜間取引終値

3641.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3627.07ポイント 17日TOPIX現物終値

3613.10ポイント 5日移動平均

3603.50ポイント 一目均衡表・転換線

3580.81ポイント 75日移動平均

3561.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3530.95ポイント ボリンジャーバンド2σ

3420.16ポイント ボリンジャーバンド3σ

3241.17ポイント 200日移動平均





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