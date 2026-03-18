　18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の731ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

801.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
784.24ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
766.98ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
753.40ポイント　　5日移動平均
751.50ポイント　　一目均衡表・転換線
750.72ポイント　　17日東証グロース市場250指数現物終値
749.72ポイント　　25日移動平均
741.00ポイント　　一目均衡表・基準線
733.33ポイント　　200日移動平均
732.46ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
731.00ポイント　　18日夜間取引終値
715.20ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
710.56ポイント　　75日移動平均
698.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
697.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース