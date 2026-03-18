18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の731ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



801.50ポイント ボリンジャーバンド3σ

784.24ポイント ボリンジャーバンド2σ

766.98ポイント ボリンジャーバンド1σ

753.40ポイント 5日移動平均

751.50ポイント 一目均衡表・転換線

750.72ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値

749.72ポイント 25日移動平均

741.00ポイント 一目均衡表・基準線

733.33ポイント 200日移動平均

732.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ

731.00ポイント 18日夜間取引終値

715.20ポイント ボリンジャーバンド2σ

710.56ポイント 75日移動平均

698.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

697.94ポイント ボリンジャーバンド3σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）





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