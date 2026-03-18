3児の父・あばれる君、野球の練習に励む息子の近影を披露「頼もしい〜」「ナイススイング」
お笑い芸人のあばれる君（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。野球の練習に励む息子の近影を披露した。
【写真】「頼もしい〜」あばれる君が披露した、野球の練習に励む息子の近影
あばれる君は「ベネズエラ戦に備えます!!」（※WBC準々決勝のベネズエラ戦は投稿の時点で日本敗退済み）とユーモア溢れるコメントとともに、息子の近影をアップ。真剣な表情でバットを振る、成長著しい姿が収められている。
コメント欄には「ナイススイング」「頑張って〜ちびれる君」「ちびれるくん頼もしい〜」などの声が寄せられている。
あばれる君は2013年10月に高校時代から交際していた一般女性と結婚。16年6月に長男、21年8月に次男、24年8月に三男の誕生を報告している。また、一昨年には自身も少年野球の審判の講習を受け、実際に試合デビューしていたことを報告していた。
【写真】「頼もしい〜」あばれる君が披露した、野球の練習に励む息子の近影
あばれる君は「ベネズエラ戦に備えます!!」（※WBC準々決勝のベネズエラ戦は投稿の時点で日本敗退済み）とユーモア溢れるコメントとともに、息子の近影をアップ。真剣な表情でバットを振る、成長著しい姿が収められている。
コメント欄には「ナイススイング」「頑張って〜ちびれる君」「ちびれるくん頼もしい〜」などの声が寄せられている。
あばれる君は2013年10月に高校時代から交際していた一般女性と結婚。16年6月に長男、21年8月に次男、24年8月に三男の誕生を報告している。また、一昨年には自身も少年野球の審判の講習を受け、実際に試合デビューしていたことを報告していた。