２０２６年の公示地価では、住宅地の全国平均が２・１％上昇し、５年連続で値上がりした。

東京圏と大阪圏の都市部を中心に、土地の需要増に建設費の増加が重なり、住宅価格は高騰している。住宅ローン金利も上昇しており、購入に踏み切れない人も増えている。（田辺研吾、長原和磨）

世帯年収１０００万円超だが

川崎市の賃貸住宅に住む男性（３９）は新婚で、東京都北区のＪＲ赤羽駅近くで三菱地所レジデンスなどが販売するタワーマンションの購入を検討中だ。ＪＲ東京駅や新宿駅まで約２０分で、５０〜６０平方メートルが１億１０００万円ほど。共働きで世帯年収は１０００万円超だが、「都心の物件は２億円超えで予算オーバー」という。

不動産経済研究所によると、２５年の東京都心６区（千代田区、中央区など）の新築マンション平均価格は１億９５０３万円。２３区は１億３６１３万円で、前年より２１・８％上昇した。

周辺地域の地価も上昇しており、住宅地の公示地価では、赤羽駅を含む東京都北区の上昇率は前年の９・３％から１１・６％、隣接する荒川区も８・９％から１１・８％に拡大した。都心に出やすいつくばエクスプレス沿線の千葉県流山市は１３・３％上昇した。

２年前から東京都内で住宅の購入を検討している世田谷区の男性会社員（３８）は、購入を決断できないでいる。「今の住宅価格は高すぎる。異動を希望し、地方で子育てすることも検討している」と話す。

外国人２割

大阪圏でも大阪市の周辺地域の物件の人気が高まっている。大和ハウス工業などが大阪府摂津市で建設中のタワーマンションは売り出した住戸の９割以上が売れた。ＪＲ大阪駅から直通約１５分の千里丘駅に直結する利便性の良さが人気だ。大阪市の住宅地の上昇率は５・８％から６・５％へ、摂津市は２・３％から３・４％へそれぞれ拡大した。

東京都の上昇率は６・５％、東京２３区は９・０％で、ともに１８年ぶりに都道府県や都道府県庁所在地で上昇率がトップだった。全国の上昇率上位１０地点にも、東京２３区内の６地点が入った。東京圏や大阪圏の都心部の住宅地は日本人や外国人の富裕層からの引き合いも強く、「東京都心の高額物件では、購入者の約２割が外国人だ」（不動産大手幹部）との指摘もある。

一方、地方圏の住宅地の上昇率は０・９％となり、２年連続で縮小した。地方主要４市（札幌、仙台、広島、福岡）も３・５％で、３年連続で縮小した。

金利も上昇

住宅ローンの金利も上昇しており、三菱ＵＦＪ銀行と三井住友銀行は３月、契約者の８割を占める変動型の基準金利を０・２５％引き上げ、年３・１２５％とした。信用度の高い人が最も低い金利で借りられる最優遇金利は三菱ＵＦＪが年０・９４５％、三井住友は年１・１７５％で、既存契約者も夏頃から引き上げられる。他行も４月以降、引き上げに動く可能性がある。

今後はイラン情勢の影響も注目される。原油の高騰で資材費が上昇すれば、物件価格の高騰が加速する可能性がある。一方、原油高で幅広い製品が値上がりし、家計を圧迫すれば、住宅需要の減少につながりかねない。ライフルホームズ総研の中山登志朗副所長は賃金の伸びが弱い地方圏で買い控えの動きが強まっているとし、「住宅関連の支出を抑える動きが一段と広がる可能性がある」と話す。