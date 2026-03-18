アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場し、“メジャー1号”を放った。

日本代表「侍ジャパン」の一員として出場した、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝敗退から3日。村上がアーチを描いた。

2打席凡退の後の第3打席にソロ本塁打。今オフにポスティングでホワイトソックスに加入した村上にとって、これが“メジャー1号”だ。

米イリノイ州地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のレポーターのチャック・ガーフィが、自身のXに「WBCから再合流した初戦、ムネタカ・ムラカミがスプリングトレーニングでホワイトソックス初アーチ。ムネが逆方向へのパワーを見せつけた」として本塁打の動画を投稿すると、ファンも反応した。

「今年が待ちきれないよ」

「彼のユニホーム買わなきゃ！」

「凄い音だな」

「うわっ！」

村上は侍ジャパンでは5試合で19打数4安打1本塁打5打点2四球。ホワイトソックス合流後、すぐに結果を出した。



（THE ANSWER編集部）