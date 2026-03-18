「春に着る服がない」→【ニトリのN+】で解決！ まず欲しいのは「羽織りもの」

去年着ていた春服を広げてみたものの、すっかりくたびれ気味で着たいと思えるものが見つからない……。そんなピンチには【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】に頼ってみて。即戦力としてまずGETしておきたい羽織りものが、N+なら手を伸ばしやすい価格で展開中！ 軽やかなブルゾンやきちんと見えを狙えるジャケットなど、春コーデの顔を担ってくれるおすすめアイテムを紹介します。

バルーンシルエットが絵になる機能性ブルゾン

【N+】「はっ水UVカットギャザーブルゾン」\4,990（税込）

首元や裾にギャザーを寄せて、ふんわりとしたバルーンシルエットに仕上げられた旬度の高いブルゾン。素材は撥水性とUVカット効果にも期待でき、春のお出かけにタフに頼れる一着になりそうです。装飾感を抑えたノーカラーデザインはキレイめコーデに合わせても浮いた印象になりにくく、程よい外し役として活躍が見込めます。

タックでシャレ感をUPさせるデニムジャケット

【N+】「ストレッチデニムジャケット」\4,990（税込）

春のおしゃれ気分を盛り上げるのにうってつけのデニムジャケットも、N+なら気負わず試せる価格でラインナップ。フロント部分に施されたタックが、甘めなアクセントとしてシャレ見えに貢献してくれます。タックは縦のラインを強調してくれるため、「すっきり見え効果が期待でき」（公式ECサイトより）るというのも嬉しいポイント！

きちんと感を高めるマニッシュなジャケット

【N+】「ダブルジャケット」\5,990（税込）

バサッと羽織るだけでカジュアルコーデにきちんと感を演出してくれそうな、ダブル仕立てのモダンなジャケット。身幅を絞らないボクシーなシルエットはマニッシュな雰囲気があり、今っぽいこなれ感をプラスしてくれそうです。スリット入りの袖口は折り返して袖丈の微調整も可能。中に合わせたトップスを覗かせて、ラフに着崩すスタイリングにも挑戦したいところ。

淡色のスウェード調ブルゾンで柔らかな印象に

【N+】「ストレッチスウェード調ブルゾン」\4,990（税込）

マットな質感のスウェード調素材によって「羽織るだけで上品見え」（公式ECサイトより）を狙えるジップアップブルゾン。ファスナーを覆い隠す比翼仕立てやノーカラーで、キレイめに寄せやすいのが魅力。春に馴染みのよい淡色の展開なのも相まって、女性らしい柔らかな印象で羽織れそうな一着です。コンパクトな着丈は、トレンドのボリューミーなボトムスともバランスよく着こなせるはず。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ