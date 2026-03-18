◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

優勝をかけたベネズエラと米国の決勝の先発オーダーが発表された。

米国は１７年大会以来２度目の制覇を目指し、ベネズエラは初優勝を狙う。

米国の先発は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発する。

以下、両チームのスタメン。

【ベネズエラ】

１番・右翼 アクーニャ（ブレーブス）

２番・三塁 ガルシア（ロイヤルズ）

３番・一塁 アラエス（ジャイアンツ）

４番・ＤＨ Ｅ・スアレス（レッズ）

５番・二塁 トーレス（タイガース）

６番・遊撃 トーバー（ロッキーズ）

７番・左翼 アブレイユ（レッドソックス）

８番・捕手 ペレス（ロイヤルズ）

９番・中堅 チョウリオ（ブルワーズ）

投手 ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）

【米国】

１番・遊撃 ウィット（ロイヤルズ）

２番・一塁 ハーパー（フィリーズ）

３番・右翼 ジャッジ（ヤンキース）

４番・ＤＨ シュワバー（フィリーズ）

５番・三塁 ブレグマン（カブス）

６番・左翼 アンソニー（レッドソックス）

７番・捕手 スミス（ドジャース）

８番・二塁 チュラング（ブルワーズ）

９番・中堅 バクストン（ツインズ）

投手 マクリーン（メッツ）