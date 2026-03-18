【ＷＢＣ】 タレント集団が決勝で激突 米国の２度目Ｖか、ベネズエラの初優勝か…スタメン発表
◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）
優勝をかけたベネズエラと米国の決勝の先発オーダーが発表された。
米国は１７年大会以来２度目の制覇を目指し、ベネズエラは初優勝を狙う。
米国の先発は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発する。
以下、両チームのスタメン。
【ベネズエラ】
１番・右翼 アクーニャ（ブレーブス）
２番・三塁 ガルシア（ロイヤルズ）
３番・一塁 アラエス（ジャイアンツ）
４番・ＤＨ Ｅ・スアレス（レッズ）
５番・二塁 トーレス（タイガース）
６番・遊撃 トーバー（ロッキーズ）
７番・左翼 アブレイユ（レッドソックス）
８番・捕手 ペレス（ロイヤルズ）
９番・中堅 チョウリオ（ブルワーズ）
投手 ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）
【米国】
１番・遊撃 ウィット（ロイヤルズ）
２番・一塁 ハーパー（フィリーズ）
３番・右翼 ジャッジ（ヤンキース）
４番・ＤＨ シュワバー（フィリーズ）
５番・三塁 ブレグマン（カブス）
６番・左翼 アンソニー（レッドソックス）
７番・捕手 スミス（ドジャース）
８番・二塁 チュラング（ブルワーズ）
９番・中堅 バクストン（ツインズ）
投手 マクリーン（メッツ）