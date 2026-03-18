◆ＷＢＣ　決勝　米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

　優勝をかけたベネズエラと米国の決勝の先発オーダーが発表された。

　米国は１７年大会以来２度目の制覇を目指し、ベネズエラは初優勝を狙う。

　米国の先発は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発する。

　以下、両チームのスタメン。

【ベネズエラ】

１番・右翼　アクーニャ（ブレーブス）

２番・三塁　ガルシア（ロイヤルズ）

３番・一塁　アラエス（ジャイアンツ）

４番・ＤＨ　Ｅ・スアレス（レッズ）

５番・二塁　トーレス（タイガース）

６番・遊撃　トーバー（ロッキーズ）

７番・左翼　アブレイユ（レッドソックス）

８番・捕手　ペレス（ロイヤルズ）

９番・中堅　チョウリオ（ブルワーズ）

投手　ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）

【米国】

１番・遊撃　ウィット（ロイヤルズ）

２番・一塁　ハーパー（フィリーズ）

３番・右翼　ジャッジ（ヤンキース）

４番・ＤＨ　シュワバー（フィリーズ）

５番・三塁　ブレグマン（カブス）

６番・左翼　アンソニー（レッドソックス）

７番・捕手　スミス（ドジャース）

８番・二塁　チュラング（ブルワーズ）

９番・中堅　バクストン（ツインズ）

　　　投手　マクリーン（メッツ）