「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に侍ジャパンの一員として出場していた阪神・佐藤輝明内野手（２７）、坂本誠志郎捕手（３２）、森下翔太外野手（２５）が１７日、ＺＯＺＯマリンでロッテとのオープン戦に臨んだチームに合流し、即スタメン出場した。藤川球児監督は「彼らは最初から普通に出られる準備がありました」と思いを語った。以下は主な一問一答。

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−才木は坂本と久々のバッテリーを組んだ。

「坂本もよく目が開いていたようでよかったです。飛行機移動の疲れも感じさせなかった。チームのゲームキャプテンですから。いい一日にできたと思いますね」

−佐藤、森下も状態を見ながら起用した。

「止まっているような場面ではないですからね。ＷＢＣという大きな大会かもしれないですけど、すぐにスタートさせなければ成長も止まってしまう。そんなところで止まっているようではダメな時代に入っている。彼らは最初から普通に出られる準備がありました。現役の間は常に磨き続ける。休養も磨くと」

−合流した３人に声掛けしたことは。

「チームが勝った負けたで、アスリートが止まる必要はない。常に磨き続けて、現役の間はやり続けるという。素晴らしい選手は勝った負けたを全て糧にして、自分のパフォーマンスを引き上げるために日々努力する。これだけなんですよね。単純なことです。そのたくましさがある選手たちが今、世界の代表で戦っている。だから力強く感じるという部分ではあるので、彼らにも力強くなってもらいたいと。たった２年目の指導者ですけど、そう思います」