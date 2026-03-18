“世界の妹”堀みなみ、個性が詰まった「湯けむり」写真集
『デジタル限定 堀みなみ写真集 湯けむり にゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。
【写真】Gカップの圧倒的ボディを披露した三田悠貴
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
堀は「それぞれの個性がつまったアザーカット写真集になります。水着もたっぷりありますがお洋服や浴衣姿もとってもお気に入りです！」とのコメントを寄せている。
■堀みなみ
2000年12月9日生まれ。東京都出身。身長150cm。趣味＝旅行、お酒、パチンコ。特技＝料理（調理師免許取得）。好きな食べ物はハンバーグ、その愛らしいルックスからキャッチコピーは「世界の妹」。
【写真】Gカップの圧倒的ボディを披露した三田悠貴
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
堀は「それぞれの個性がつまったアザーカット写真集になります。水着もたっぷりありますがお洋服や浴衣姿もとってもお気に入りです！」とのコメントを寄せている。
■堀みなみ
2000年12月9日生まれ。東京都出身。身長150cm。趣味＝旅行、お酒、パチンコ。特技＝料理（調理師免許取得）。好きな食べ物はハンバーグ、その愛らしいルックスからキャッチコピーは「世界の妹」。