ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が17日（日本時間18日）、大谷翔平投手（31）が18日（同19日）のジャイアンツ戦に登板することを明言。「今日はブルペンで軽く感覚を確かめるように投げて、そして明日も投げる」と話した。

予定のイニング数、球数については「特に決めてはいないが、これまでのライブBPを考えると、3〜4イニングが妥当だと思う」としたうえで「残された時間の中で、できることをやってシーズンに向けて準備させるということ。彼は日本代表としてやるべきことをやった。今は実戦で積み上げていき、開幕までにできるだけ仕上げていく」とプランを口にした。

ジャイアンツに登板し、その後は「現時点では、フリーウェイシリーズのどこかの試合で登板する予定だ」と言う。22日（同23日）からのエンゼルス3連戦に登板。開幕2カード目となる30日（同31日）からの敵地でのガーディアンズ3連戦へと向かう流れとなる。

大谷はこの日、捕手が立った状態で3球、座った状態で16球の計19球を、感覚を確認するようにじっくりと投げ込み、初登板に向けての備えた。

大谷は侍ジャパンの一員として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。打者のみの出場で、4試合で13打数6安打7打点、3本塁打の成績を残した。ドジャースのキャンプに再合流した前日16日（17日）は70〜80メートルの距離の遠投を行い、室内の打撃ケージで打撃練習も行った。