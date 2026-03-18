フジ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』主題歌をWATWINGが担当【コメントあり】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の主題歌をダンス＆ボーカルグループWATWINGが担当することが決定した。本作のために描き下ろした楽曲タイトルは『Present』。料理と恋が交差する本作の世界観に寄り添いながら、登場人物たちの心の揺らぎや再生を温かく包み込む楽曲となっている。
【写真】「2人だけでのお出かけ」木南晴夏＆姉・清香の2ショット
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフと特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
今回の主題歌『Present』は、未来よりも今この特別な瞬間を大切にしたいという想いを、静かな夜の情景とともに切なく描いた大人のラブバラード。優しくも力強くエモーショナルな歌声と、美しいピアノやストリングスの旋律が、聴く人の心を温かく包み込む楽曲となっている。
夜のキッチンという限られた空間で心を通わせていく主人公たちの物語に寄り添いながら、視聴者の心にも静かに余韻を残すナンバーに仕上がった。料理と恋が重なり合う本作のストーリーを、WATWINGのエモーショナルな歌声がさらに印象深く彩っていく。
WATWING（ワトウィン）は、2019年に古幡亮、鈴木曉、高橋颯、八村倫太郎、桑山隆太、福澤希空によって結成された男性ダンス＆ボーカルグループ。グループ名は、「WAT＝WHAT（何）のスラング」と「WING＝翼」から成り、「誰に何を言われようと、自分達の想いを貫いて 羽ばたいて行きたい」という想いが込められている。
■WATWINGコメント
「WATWINGとして主題歌を担当させていただけること、とても光栄です。この曲は、特別じゃない日々の中にある温もりや、人と過ごす時間の尊さを感じさせてくれる楽曲だと思います。歌いながら、当たり前のように過ぎていく時間こそ大切にしたいと感じました。ドラマの物語とともに、この曲が皆さんの心にも優しく灯る存在になったらうれしいです」
【写真】「2人だけでのお出かけ」木南晴夏＆姉・清香の2ショット
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフと特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
夜のキッチンという限られた空間で心を通わせていく主人公たちの物語に寄り添いながら、視聴者の心にも静かに余韻を残すナンバーに仕上がった。料理と恋が重なり合う本作のストーリーを、WATWINGのエモーショナルな歌声がさらに印象深く彩っていく。
WATWING（ワトウィン）は、2019年に古幡亮、鈴木曉、高橋颯、八村倫太郎、桑山隆太、福澤希空によって結成された男性ダンス＆ボーカルグループ。グループ名は、「WAT＝WHAT（何）のスラング」と「WING＝翼」から成り、「誰に何を言われようと、自分達の想いを貫いて 羽ばたいて行きたい」という想いが込められている。
■WATWINGコメント
「WATWINGとして主題歌を担当させていただけること、とても光栄です。この曲は、特別じゃない日々の中にある温もりや、人と過ごす時間の尊さを感じさせてくれる楽曲だと思います。歌いながら、当たり前のように過ぎていく時間こそ大切にしたいと感じました。ドラマの物語とともに、この曲が皆さんの心にも優しく灯る存在になったらうれしいです」