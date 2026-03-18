＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】升席ファン“お口あんぐり” 力士が疾走する様子

100キロを超える巨体が土俵を飛び出し、そのまま客席の奥深くまで走る、走る。手に汗握る攻防の末に“珍事”が発生。館内がどよめきと笑いに包まれ、升席のファンもお口あんぐり。審判の親方も思わず振り返る一幕があった。

三段目二十三枚目・東俊隆（玉ノ井）が、三段目十五枚目・聖冴（錣山）を突き落としで下した一番。東俊隆はこれで4勝目（1敗）を挙げ、3場所ぶりとなる嬉しい勝ち越しを決めた。

取組は土俵際でもつれる激しい展開となったが、最後は身長174.3センチ、体重102.3キロの東俊隆が鮮やかな突き落としを披露。勢い余って両力士が土俵下に転落した際、その先にいたのが控え行司の木村錦太郎だった。

身長180.0センチ、体重156.9キロの巨漢・聖冴は行司の手前で間一髪止まったものの、勝った東俊隆の勢いは止まらない。正面衝突を避けるようにひらりと行司の脇をすり抜けると、なんとそのまま升席の中へ。観客の間を小走りで駆け抜け、かなり奥まで到達してからようやく立ち止まるという規格外の“爆走”を見せた。

この予想外の光景に、館内は大きな拍手とどよめきが沸き起こり、ABEMAの視聴者からも「どこまで行くんだ」「あんなところまでw」「ずいぶん遠くまで」といった困惑と笑いの入り混じったコメントが殺到。また、瞬時に進路を変えた東俊隆の好判断に「行司さんよかった」と安堵する声も寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）