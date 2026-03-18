「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神はＷＢＣ出場メンバーがチームに合流。森下「３番・ＤＨ」、佐藤輝「４番・三塁」、坂本「８番・捕手」で志願のスタメン。ベストメンバーが組まれた。デイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏は、大山「６番」の打順をシーズンを見通して「有効なオプション」と説いた。

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打順を見て、改めてタイガースの強さを感じた。この日は中川が５番で大山が６番。打撃の状態が良く勢いのある中川といった若手を５番にすることで、勝負強い大山を６番に置ける。

昨シーズンは主に１番・近本から５番・大山まで固定。一方、６番以降の下位打線は流動的な部分があった。打順別打率も９番を除けば、６番が最も低い・１９８。この６番に得点圏にも強い大山が座ることで得点力向上にも期待できる。

これまで大山は、佐藤輝や森下の後ろの打順を打つことで後輩２人の負担をカバーする役割も担ってきた。今は佐藤輝も森下も成長。今度は、この日の中川のような若い打者の前を森下と佐藤輝、後ろを大山が打つことで若手打者の負担を軽減させてあげられる。

大山の６番は中川や高寺、そしてこの日２軍公式戦で実戦初出場したドラフト１位・立石らといった若手の存在で層の厚みが増したからこそ成せるオーダー。激しい左翼争いが生んだ効果とも言えるかもしれない。

この日の三回は高寺が２ラン。高め直球に対してポイントを前に置き、しっかりスイングできた打撃内容だった。中川は四回に初球を中前打。初球から勝負にいける積極性がある。若い打者を生かすベテラン。「６番・大山」は長いシーズンを戦う上でも有効なオプションとなりそうだ。