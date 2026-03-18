Threadsで話題になっているのは、ペットカメラが撮影したかわいすぎる犯行現場。お供え物の謎に迫った投稿は、記事執筆時点で53万回を超えて表示されており、「霊感がない私にもはっきり見えました」「犯人がかわいすぎｗ」「完全に生霊の仕業！」などのコメントの他、6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：亡くなった犬の祭壇に『お供え物』を置いた結果→朝になったら消えていて…カメラが捉えた『まさかの犯行現場』】

お供え物が消えている！？

Threadsアカウント「yuyu.tan」の投稿主さんが紹介したのは、お供え物にまつわる不穏なエピソード。投稿主さんの家には、実家で飼っていたわんこの祭壇があるそうです。お供え物としてオヤツを置くのが日課となっていましたが、朝になると消えてしまっているのだとか…。

そこで、投稿主さんは、ペットカメラを設置して謎を解き明かすことに。そこに映されていたのは、なんとチワワがお供え物を荒らす光景だったのです…！！

お供え物を食べていたのは、チワワの『める』ちゃん。オヤツのニオイに誘われて、夜な夜な祭壇から盗んでいたのでした。

かわいすぎる犯人にホッコリ

めるちゃんは、背伸びをして祭壇のオヤツを盗り、物音ひとつたてずオヤツを食べきってしまっていたそうです。証拠となる痕跡がまったく残されていなかったため、投稿主さんも気付かなかったのでした。

犯行現場を撮られてしまっためるちゃんは、とってもヤンチャでいたずらっ子な女の子とのこと。対して、実家で飼っていたわんこは、カラスにご飯を横取りされても優しく見守っているような子だったといいます。

「わたしじゃないからねーと言いつつも優しく見守ってそう」と、亡きわんこに想いを寄せた投稿主さんなのでした。

この投稿には「代わりに食べてあげてるかな？」「幸運を呼ぶ座敷童かもしれない」「ホッコリさせていただきました」といったコメントが寄せられています。

もうひとりのわんこも…

実は、投稿主さんの家には、もうひとりのわんこがいるのだそう。それはチワワの『ぺろ』ちゃん。12歳のぺろちゃんは目が見えませんが、甘えん坊な性格で、毎日とても穏やかに過ごしているといいます。

めるちゃんとも仲良しで、イベントの際には一緒に記念撮影をするのがお決まりなのだそう。優しい先住犬に見守られながら、これからも温かな日々を過ごしてほしいものですね♡

Threadsアカウント「yuyu.tan」には、ぺろちゃん＆めるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「yuyu.tan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。