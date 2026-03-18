再び「凍り付いた」重慶会場…新女王・張本美和の優勝で卓球王国はかつてない“警戒体制”に「中国は底上げが進んでいない」
張本の戴冠劇は中国にとって驚きだっただろう(C)Getty Images
WTTチャンピオンズ重慶は3月15日に最終日を迎え、女子シングルスは日本の張本美和（世界ランク8位）が、中国の蒯曼（同5位）を破り、チャンピオンズ初優勝を果たした。
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決勝戦は張本が1ゲームを先取すると、その後の2ゲームを蒯曼が取って逆転。その後の2ゲームを張本が取り返して再逆転というシーソーゲームで、最終第7ゲームまでもつれ込む際どい戦いとなった。最終ゲームは終始強気に攻めた張本が主導権を握り続け、11-5のスコアで押し切り栄冠を手にした。17歳でのチャンピオンズ優勝は同大会の史上最年少記録だ。
この快挙について、中国の大手メディア『捜狐』が大会を総括した記事の内容には、日本への警戒感が滲み出ていた。「日本は若手選手の躍進が著しいが、中国は若手の底上げが進んでいない」というのが、その主旨だ。
女子では、大会初日に世界ランク2位の王曼碰を3-0と圧倒した大藤沙月（同13位）が衝撃を与え、『捜狐』は「会場の雰囲気は凍り付いた」と報道。男子は松島輝空（世界ランク8位）が準々決勝で世界ランク1位の王楚欽を下し、さらなる驚きをもたらした。そして最後には張本が優勝。いずれの選手も現在の中国の主力選手より歳下で、まだまだ伸び代はたっぷりある。事実を淡々と述べる報道がかえって、日本勢の脅威の大きさを漂わせた。
この結果を受けた中国SNSの反応も、敗れた蒯曼への批判よりも、張本の躍進を称賛する声が目立った。「日本女子卓球の新世代の核心」「技術の向上が早い」「試合のテンポが非常に速い」などが代表的な意見だ。
また、張本が、現在世界ランク1位の孫穎莎にとって、近い将来に最強の敵として立ち塞がってくるだろうとの予想も目についた。今年1月の全日本卓球選手権大会において、女子ジュニアシングルス、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの4冠を達成し、名実ともに日本の「新女王」の座についた張本と、円熟の時を迎えている孫穎莎が鎬を削る姿は、女子卓球界史上屈指のライバルストーリーを紡ぎ出すことになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]