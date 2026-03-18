なにわ男子、USJに「土管」から登場 『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年を祝福
7人組グループ・なにわ男子が18日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業5周年アニバーサリー・イベントにスペシャルゲストとして参加した。
【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
一般ゲートオープン前の午前7時ごろ、アニバーサリー・セレモニーが開始。なにわ男子が人気のアトラクションやアクティビティに挑戦するシーンからスタート。まるでマリオやルイージのようにエリアのアクティビティに挑戦し、全身を使って、みんなで力をあわせて超元気にクリアしていく様子が特設スクリーンに映し出された。
そして、マリオやルイージたちと一緒に、「土管」を抜けてメンバーが登場。巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場すると、大量のスターや紙吹雪に大はしゃぎしながら、5周年を祝った。
このほか、「5周年アニバーサリー・デコレーション」、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなどが紹介された。
【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
そして、マリオやルイージたちと一緒に、「土管」を抜けてメンバーが登場。巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場すると、大量のスターや紙吹雪に大はしゃぎしながら、5周年を祝った。
このほか、「5周年アニバーサリー・デコレーション」、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなどが紹介された。